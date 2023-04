Suomen on puolustettava seksuaalivähemmistöjen oikeuksia aiempaa vahvemmin

Suomi ei voi olla vakuuttava ihmisoikeustoimija ilman sateenkaarioikeuksien edistämistä.

Sateenkaari-ihmiset kaikkialla maailmassa kokevat syrjintää ja väkivallan uhkaa. Samaa sukupuolta olevien seksisuhteet on kriminalisoitu 64 maassa, joista kuudessa voidaan tuomita kuolemanrangaistukseen. Median sisältöä seksuaalisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta säännellään 25 maassa. Lisäksi ainakin 55 maassa on esteitä sateenkaarioikeuksia puolustavien järjestöjen rekisteröinnille ja toiminnalle.

Voimistuva anti-gender-liikehdintä, joka vastustaa sukupuolten tasa-arvoa, naisten ja tyttöjen sekä sateenkaari-ihmisten oikeuksia, lisää vihamielistä puhetta ja ilmapiiriä.

Vaikka myönteistä kehitystä tapahtuu, ympäri maailmaa nähdään aloitteita oikeuksien rajoittamiseksi. Ugandan parlamentti hyväksyi juuri lain, jossa itsensä määrittelemisestä sateenkaari-ihmiseksi voidaan tuomita vankeuteen eliniäksi. Lisäksi laki kriminalisoi sateenkaariliikkeen tukemisen. Laki etenee nyt presidentin käsiteltäväksi.

Vastaavanlaisten, maailman ankarimpien lakialoitteiden läpimenoa pelätään myös Ghanassa ja Keniassa. Yhdysvalloissa on pelkästään helmikuuhun mennessä esitetty enemmän sateenkaarioikeuksia vastustavia lakiehdotuksia kuin vuosina 2012–2014 yhteensä.

” Ihmisoikeuksien edistäminen vaatii poliittista tahtoa, aktiivisia tekoja ja rahoitusta.

Suomi on pudonnut 6. sijalta sijalle 11 seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjen oikeuksia ajavan järjestön ILGA:n (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) Euroopan maiden vertailuraportissa. Suomessa tänään 3. huhtikuuta voimaan tullut translaki ei mahdollista juridista sukupuolen korjaamista alaikäisille. Keskustelu transihmisten oikeuksista on ollut ennakkoluuloihin perustuvaa ja transihmisten ihmisarvoa halventavaa.

Ihmisoikeuksien edistäminen vaatii poliittista tahtoa, aktiivisia tekoja ja rahoitusta. Seuraavan hallituksen on otettava sateenkaarioikeudet vahvemmin huomioon. Kansainvälisen työn osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi humanitaarisia viisumeita aktivisteille, sateenkaari-ihmisten haavoittuvan aseman huomioimista konflikteissa ja kriiseissä, suurlähetystöjen aktiivista tukea paikallisille sateenkaarijärjestöille ja työtä kaikkien sateenkaari-ihmisiin kohdistuvien kriminalisointien ja haitallisten käytäntöjen vastustamiseksi monenvälisessä yhteistyössä.

Kerttu Tarjamo

pääsihteeri, Seta

Elina Vuola

asiantuntija

Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätiö KIOS

Sanna Kotiranta

globaaliviestinnän asiantuntija

Väestöliitto

