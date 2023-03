Tilanne on niin huono, että pian voidaan puhua jo kansallisesta hätätilasta.

Viime viikkoina on julkaistu useita tutkimuksia, jotka kertovat karua kieltä suomalaisten toimintakyvyn heikkenemisestä. Liitu-tutkimuksen mukaan sekä lasten omaehtoinen liikunta että seuraharrastaminen ovat vähentyneet. Vain noin kolmasosa lapsista ja nuorista täyttää liikuntasuositukset. UKK-instituutti puolestaan ennustaa, että vuonna 2040 lähes puolet 50-vuotiaista miehistä ja kaksi kolmasosaa 60-vuotiaista miehistä on huonokuntoisia.

Tutkimustulokset ovat suorastaan järisyttäviä. Liikkumattomuudesta on muodostunut yksi yhteiskuntamme katalimmista vitsauksista, joka vahingoittaa laajojen ihmisjoukkojen elämänlaatua, aiheuttaa yhteiskunnalle vähintään kolmen miljardin euron vuotuiset kustannukset, luo suurta lisäpainetta jo suurissa haasteissa olevalle sote-järjestelmälle ja heikentää kansakunnan kriisinkestävyyttä. Tilanne on niin huono, että pian voidaan puhua jo kansallisesta hätätilasta.

Terveys ja talous ovat hallinneet kevään vaalikeskusteluja. Huolissaan on aiheellisesti oltu niin suomalaisten terveydestä ja mielenterveydestä, terveyserojen kasvusta, sote-järjestelmän toimivuudesta ja sen kantokyvystä kuin yleisesti julkisen talouden tilastakin. Liikkeestä, liikkumisesta ja liikunnasta on kuitenkin puhuttu häkellyttävän vähän.

” Liikkumattomuudesta on muodostunut katala vitsaus.

Toimintakyvyn ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen liikkumisen avulla on kuitenkin sekä ilmeisin että edullisin keino, jos sote-järjestelmän kantokyvystä, kasvavista terveyseroista ja kansalaisten elämänilosta ollaan aidosti huolissaan. Liikunnan suuresta voimasta kertoo, että jopa huolestuttavasti lisääntyneen masennuksen hoitokeinona liikunta voi olla sekä lääkehoitoa että terapiaa vaikuttavampaa (HS Tiede 20.3.). On todella harvoja asioita, joilla on niin monia hyötyjä yksilölle ja yhteiskunnalle kuin mitä liikkuminen voi tarjota.

Tarvitsemme liikkumattomuuskriisin ratkaisemiseksi systeemisen muutoksen, johon vaaditaan määrätietoista johtamista, useita poikkihallinnollisia toimia ja tavoitteellisen tapakulttuurimme muutoksen. Uuden hallituksen muodostaminen kevään vaalien jälkeen antaa mahdollisuuden tarttua haasteeseen uudella otteella.

Helsingin kaupunki käynnisti viisi vuotta sitten kaupunkitasoisen liikkumisohjelman. Liikkumattomuuden vastainen taistelu nostettiin kaupunkistrategiassa yhdeksi kaupungin kärkihankkeeksi. Nyt tarvitsemme vastaavanlaisen valtakunnallisen ohjelman. Kansallinen toimintakykyohjelma on asetettava uuden hallituksen kärkihankkeeksi. Siinä tulee puuttua vähäiseen liikkumiseen kokonaisvaltaisesti kaikilla hallinnonaloilla ja hyvässä yhteistyössä laajan kansalaisjärjestökentän kanssa.

Jan Vapaavuori

puheenjohtaja

Suomen olympiakomitea