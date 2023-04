Jotta nuorten palvelut voidaan turvata, tulee muuttuvia tarpeita tarkastella entistäkin ennakkoluulottomammin.

Nuorten asunnottomuus on Suomessa yhä kasvanut.

Suomi on valittu kuudetta kertaa maailman onnellisimmaksi maaksi. Euronews-uutiskanavan raportissa (17.3.) kysyttiin, miten maailman onnellisimman maan alle 25-vuotiaat voivat olla huumekuolemien osalta Euroopan kärjessä. Yliannostuksiin kuollaan Suomessa keskimäärin kymmenen vuotta nuorempina kuin muualla Euroopassa. Myös nuorten asunnottomuus on meillä kasvanut edelleen – vuoteen 2021 verrattuna 104 hengellä. Tilanne on ratkaistavissa huono-osaisuutta huomioivan politiikan, oikein kohdennettujen resurssien ja tarpeenmukaisten palveluiden avulla.

Tarpeeseen vastaa pitkälti kolmas sektori. Muun muassa Sininauhasäätiö kehittää nuorille suunnattuja palveluja. Säätiön asunnottomien nuorten kohtaamispisteessä yksittäisiä kohtaamisia kertyi viime vuonna 4 973. Yliannostusten ehkäisyyn painottuvassa hankkeessa autettiin 335:tä nuorta. Hankkeen 18–29-vuotiailla asiakkailla oli taustallaan useita yliannostuksia ja jokainen tunsi jonkun, joka on kuollut huumeiden yliannostukseen. Yliannostuksen kohtaamiskokemus on monin tavoin traumaattinen.

” Tarpeeseen vastaa pitkälti kolmas sektori.

Hankkeeseen sitoutuneiden nuorten huumeidenkäyttötavat ovat muuttuneet ohjauksen ja neuvonnan avulla: 91,7 prosenttia kokee saaneensa tietoa päihteiden turvallisemmista käyttötavoista. Asunnottomien nuorten kohtaamispisteessä asioivista yli 87 prosenttia on alkanut pohtia päihteidenkäytön vähentämistä tai lopettamista. Päihdepalveluihin ohjauksia pisteestä tehtiin 34.

Palveluiden turvaamisen ohella toiminnalla on inhimillistä merkitystä. Yli 90 prosenttia kävijöistä kokee tulleensa arvostetusti kohdatuksi ja tervetulleeksi palveluihin. Yli 87 prosenttia kokee, että kohtaamispisteessä on hyvä ja turvallinen ilmapiiri, ja 81 prosenttia kokee saaneensa tarvittaessa tukea henkilökunnan lisäksi myös muilta kävijöiltä.

Järjestötoiminta on murroksessa. Hyvinvointialueet keskustelevat järjestöille suunnattujen avustusten kriteereistä. Myös veikkausvarojen jakoperusteita arvioidaan uudelleen. Tämä tarkoittaa kilpailun kiristymistä ja viime kädessä vaikeassa asemassa olevien nuorten palveluiden supistamista.

Jotta näiden nuorten palvelut voidaan turvata, tulee muuttuvia tarpeita tarkastella entistäkin ennakkoluulottomammin ja tarttua niihin rohkeasti. Tämä vaatii paitsi poliittista tahtotilaa ja oikein kohdennettuja resursseja myös järjestökentän yhteen hitsautumista sekä todennettuun faktatietoon perustuvaa, aukotonta vaikuttavuuden osoittamista.

Leena Rusi

kehittämisjohtaja, Sininauhasäätiö

sosiaalipolitiikan tohtoriopiskelija, Tampereen yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.