Kokoomuksen johto on sulanut loppusuoralla

Hämeen Sanomien mukaan Helsingin Sanomien tiistaina julkistama kannatuskysely kertoo sen, mitä on jo pitkään ennakoitu.

”Suurimman puolueen paikalle on sunnuntain eduskuntavaaleissa kolme ehdokasta: kokoomus, Sdp ja perussuomalaiset. Tilanne on lyönyt leimansa koko tähänastiseen vaalikamppailuun, mutta nyt se on nousemassa jopa pääosaan.”

”Kannatusmittauksen historiassa on tuskin koskaan ollut näin tiukkaa tilannetta kuin Hesarin uusimmassa: kokoomuksen kannatukseksi mitattiin 19,8 prosenttia ja molempien sen kilpakumppaneiden lukema oli 19,2.”

”Nyt ei saakaan tuijottaa vain kannatuslukua, vaan sen suuntaa. Kokoomus lähti vaaleihin reilun etumatkan turvin, mutta se nyt on sulanut pahasti, ja jos kato jatkuu lähipäivinä, ei hyvältä näytä.”

”Jotakin on aika tasapaksusti ja osittain sivustaseuraajan rooliin tyytyneen kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon joukkoineen tehtävä toisin, jos aikovat kääntää kannatuskelkan h-hetken lähestyessä. Olisiko Sdp:n Sanna Marinin ja perussuomalaisten Riikka Purran välinen säkenöinti sittenkin toiminut heidän edukseen? – – Tässä tilanteessa pienikin virheliike tai ylilyönti saattaa kostautua, ja päinvastoin: vakuuttavuus palkitaan, mahdollisesti vaalien jälkeen jopa pääministerin paikalla.”

”Epävarmoja ja puoluetta kuin paitaa vaihtavia äänestäjiä on kohtalaisen paljon. Heillä voi olla jopa ratkaisun avaimet. Lopullinen tulos jää vaali-illan ja jopa sen aivan viime metrien varaan.”

”Keskikastissakin tapahtuu. Jo lopullisesti entiseksi pääministeripuolueeksi tuomittu keskusta on sittenkin nousemassa jälleen kerran murheen alhosta. On hyvin oletettua, että puolueen todellinen vaalikannatus ei jää niin surkeaksi kuin sille punavihreän hallituksen apupuolueena mitattu.”

Iltalehti arvioi, että keskustan kannatus ratkaisee kokoomuksen, perussuomalaisten ja Sdp:n kilvan.

”Perussuomalaiset on pumpannut gallupeissa maaseudun äänestäjiä keskustalta. Jos merkittävä osa tästä ryhmästä äänestää sittenkin keskustaa, perussuomalaisten kiri jää vajaaksi.”

”Kutkuttavan vaalista tekee se, että myös kokoomus on saanut gallupsuosiota maaseudun porvareilta. Jos tämäkin virta kääntyy äänestyskopissa ympäri, keskusta vie viime hetkellä kannatusta kahdelta ennakkosuosikilta. Kokoomukselta vienee ääniä myös osasto ’muut’, esimerkiksi liberaalipuolue.”

”Siihen perustuu Sdp:n seitinohut sauma säilyttää suurimman puolueen asema. Ykköspaikka olisi Marinilta superyllätys.”