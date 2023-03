Lähikouluperiaate takaa sen, että koulumatkat ovat käveltäviä ja pyöräiltäviä.

Keskustelu koulujen alueellisesta eriarvoistumisesta on käynyt alkukeväästä vilkkaana. Esiin on nostettu erityisesti painotetun opetuksen vaikutus koulujen ja alueiden eriytymiseen. Yksi näkökulma keskusteluista on toistaiseksi puuttunut: lähikoulujen merkitys lasten ja nuorten aktiiviselle liikkumiselle, hyvinvoinnille ja yhdenvertaisuudelle. Aktiivisten koulumatkojen hyvinvointivaikutukset kuuluvat kaikille.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittävän Liitu-tutkimuksen tulokset ovat pysäyttäviä: vain noin kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu suosituksen mukaisesti eli monipuolisesti ja reippaasti tunnin päivässä. Lisää liikettä saataisiin helposti koulumatkoista. Parin kilometrin päästä kouluun ja takaisin kotiin kävelevä ja tuplasti pidemmän matkan päästä pyöräilevä koululainen on jo lähes saavuttanut 7–17-vuotiaiden päivittäisen liikuntasuosituksen.

Lähikouluperiaate takaa sen, että koulumatkat ovat käveltäviä ja pyöräiltäviä. Kolme neljästä peruskoululaisesta asuu alle kolmen kilometrin päässä koulusta, ja suurimmalla osalla koulumatka on alle viiden kilometrin mittainen.

Tarvitaan turvalliset ja sujuvat reitit, jotka houkuttelevat lapsia, nuoria ja aikuisia kulkemaan aktiivisesti. Matalat ajonopeudet, turvalliset risteysjärjestelyt ja valaistut reitit lisäävät omin voimin kulkemisen houkuttelevuutta. Valtion investointituki kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen kuntien katuverkolla on tärkeä keino lisätä myös koulureittien turvallisuutta ja sujuvuutta. Vuosittaisesta 30 miljoonan euron rahoitustasosta on pidettävä kiinni ja sitä on korotettava asteittain tulevalla hallituskaudella 50 miljoonaan euroon, jos ja kun haluamme kannustaa koululaisia ja perheitä aktiiviseen kulkemiseen.

Aktiivisen koulumatkaliikkumisen merkitystä ei voi sivuuttaa peruskoulujen tulevaisuutta ja liikennepolitiikan suuntaa koskevissa päätöksissä. Koulumatkojen säilyminen riittävän lyhyinä ja niiden saattaminen riittävän turvallisiksi ja houkutteleviksi on tulevaisuuden teko lasten hyvinvoinnin ja kansantalouden puolesta.

Sanna Ojajärvi

Tanja Onatsu

asiantuntijoita

Fiksusti kouluun -ohjelma

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.