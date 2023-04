Matkailu on Suomen viidenneksi suurin vientiala.

Suomi tarvitsee seuraavalle hallituskaudelle strategisen tason päätöksiä ja investointeja enemmän kuin koskaan aiemmin. Kiihtynyt kisa kansainvälisistä matkustajista jatkuu nousevana trendinä. Suomi on ainut kansainvälinen sivistysvaltio, jolla ei ole matkailuministeriä. Matkailu on suurempi teollisuudenala kuin esimerkiksi puuteollisuus.

Suomella on kansainvälisesti ylivoimaisia kilpailuetuja, muun muassa Lappi, Joulupukki, puhdas arktinen alue, toimiva infra ja maailman onnellisimmat ihmiset.

Suomi on matkakohteena verraten tuore, ja kasvupotentiaalia on vielä merkittävästi. Suomen osuus ulkomaisista yöpymisistä Pohjoismaissa oli ennakkotietojen mukaan 14 prosenttia vuonna 2018. Se on Business Finlandin mukaan selvästi vähemmän kuin mihin Suomella olisi mahdollisuus. Matkailualan strateginen tavoite on tulla Pohjolan houkuttelevimmaksi kohteeksi ja nostaa alan jalostusarvoa kestävästi.

Suomen menestys maailman matkailumarkkinoilla on lisännyt kotimaisia ja ulkomaisia investointeja. Suomeen on suunnitteilla merkittävä määrä uusia hotelleja. Valtiollinen lentokenttäoperaattorimme Finavia investoi lentokenttien laajennukseen ja valmistautuu vuoteen 2030 mennessä vastaanottamaan 30 miljoonaa matkailijaa. Investointien taustalla ovat suuret kasvuodotukset: kansainvälinen matkailu kasvoi Maailman matkailujärjestön mukaan kuusi prosenttia viime vuonna, ja näkymät tuleville vuosillekin ovat hyvät.

Kyse on kansantalouden kannalta erittäin merkittävästä teollisuudesta. Suomeen tarvitaan matkailuministeri. Se toisi matkailulle selkeämmän aseman myös kansainvälisesti. Matkailu on Suomen viidenneksi suurin vientiala. Matkailuteollisuuden koko on 14,4 miljardia euroa ja se työllistää noin 140 000 ihmistä.

Ari Kivelä

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.