Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittajat ja vieraskolumnistit kommentoivat eduskuntavaalien tulosta vaali-illan lopuksi.

Kolmas kerta toden sanoo – vai mitä, Petteri Orpo?

Saska Saarikoski, HS:n pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö

Kokoomuksen puheenjohtajalla Petteri Orpolla oli eduskuntavaalien alla suorastaan yli-inhimilliset paineet: puolue haki vain ja ainoastaan suurimman puolueen asemaa, kannatus suli kevättä kohti kuin lumiukko, ja syylliseksi epäiltiin puolueen epäkarismaattista johtajaa. Niin, ja viime eduskuntavaalien jälkeenhän Orpo oli saanut sydäninfarktin. Sunnuntai-illan vaalitulos oli Orpolle työvoitto, mutta epäilemättä se oli myös valtava henkilökohtainen helpotus.

Siinä oli se helppo osuus, sillä nyt alkavat vaikeudet. Hallituksen muodostamisesta ei ennakoitu helppoa, eikä vaalitulos anna aihetta muuttaa tätä käsitystä. Erityisesti keskustan ja vihreiden surkea tulos vaikeuttaa Orpon urakkaa. Ongelma on, ettei Suomi tarvitse nyt mitä tahansa hallitusta vaan se tarvitsee hallituksen, joka pystyy tekemään päätöksiä.

Kokoomuksen kohdalla jäljet pelottavat. Nykyhistorian kokoomuslaiset pääministerit Harri Holkeri, Jyrki Katainen ja Alexander Stubb epäonnistuivat jokainen omalla tavallaan – ja kokoomuslaiset ovat itse ensimmäisiä sen myöntämään. Orpo voitti vaalit, nyt hänen pitää muodostaa hallitus ja voittaa kokoomuspääministerien kirous.

Keskustan tai vihreiden olisi taivuttava hallitukseen

Anna-Liina Kauhanen, HS:n pääkirjoitustoimittaja

Ei yllätä, että oikeisto-oppositio lyö vaaleissa keskustavasemmistolaisen hallituksen – mutta miten hyödyntää vaalivoittoa?

Tulevassa hallituksessa on vastentahtoisesti mutta todennäköisesti kaksi kolmesta suuresta ja yksi kolmesta aikaisempaa pienemmästä keskisarjan puolueesta.

Kokoomuksen Petteri Orpolla on kovimmat kortit ja valmiimmat suunnitelmat, ja kokoomus peluuttaa niin demareita kuin perussuomalaisiakin. Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin rajasi jo pois yhteistyön perussuomalaisten kanssa. Jos Marin itse astuu syrjään kotimaan politiikasta, sinipunan todennäköisyys kasvaa.

Vihreiden Maria Ohisalolta vaalit olivat surkea suoritus. Jos johto vaihtuu, vihreistä voisi olla myös keskustaoikeistolaiseksi puolueeksi.

Keskenään hallituksessa riidelleet keskusta ja vihreät olivat vaalien suurimmat pudottajat. Jos tavoite on enemmistöhallitus, jommankumman olisi taivuttava hallitukseen.

Jos kokoomus ja perussuomalaiset löytävät toisensa, keskustalla olisi pelin paikka. Kristillisdemokraatit hinkuvat mukaan kovien oikeistokonservatiivien jengiin, vaikkei sitä tarvita. Rkp:lle perussuomalaiset olisi kova pala – mutta valta kiinnostaa aina.

Pääministerivaali hyödytti kolmea suurta

Jussi Niemeläinen, HS:n pääkirjoitustoimittaja

Kun ennakkoäänien tulokset julistettiin sunnuntai-iltana, kokoomuksen vaalivalvojaisissa Bottalla innostukseen sekoittui hämmennystä. Kokoomus johti, mutta Sdp oli 0,1 prosenttiyksikön päässä.

”Oho!”

Lavalla konkaripolitiikko Ben Zyskowicz varoitteli yleisöä, että voi mennä vielä jännemmäksi, mutta toivoa ei kannata menettää.

Vähän ajan päästä Sdp:n vaalivalvojaisissa hotelli Presidentissä oltiin vähintään yhtä hämmentyneitä. MTV:n vaaliennuste näytti demareiden nousevan suurimmaksi.

”En kyllä usko, että noin käy”, yksi puolueen taustavaikuttaja sanoi, mutta ympärillä muu puolueväki alkoi jo innostua. Innostus vain kasvoi, kun puolue siirtyi ääntenlaskennassa kärkeen.

Neljä vuotta sitten puhuttiin puoluekentän sirpaloitumisesta, kun suurimmatkin puolueet jäivät alle 18 prosentin. Nyt trendi kääntyi ja Suomessa on taas kolme suurta puoluetta.

Vaaleista tuli pääministerivaalit, mikä hyödytti kaikkia kolmea suurinta eli kokoomusta, perussuomalaisia ja Sdp:tä. Pienempien kustannuksella toki, minkä vasemmistoliiton Li Andersson puki sanoiksi: ”Vituttaa”. Kun äänistä oli laskettu 99 prosenttia, kokoomus oli saanut 20,8 prosenttia, perussuomalaiset 20,0 prosenttia ja Sdp 19,9 prosenttia.

Puoli yhdentoista jälkeen Bottalla uskallettiinkin jo juhlia.

”Me tehtiin se”, Petteri Orpo sanoi.

Perussuomalaisten jämäkkyys ajoi myös vastustajat äänestämään taktisesti

Anu Kantola, viestinnän professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Vaalituloksessa lyö läpi perussuomalaisten vaikutus radikaalina vaihtoehtona. He vetävät ihmisiä vaaliuurnille lupaamalla, että äänestämällä voi muuttaa asioita. He myös imevät ääniä eri suunnilta: oikealta ja vasemmalta, mutta myös sekä maaseudulta että kaupungeista.

Kiivas muuttoliike maalta kaupunkeihin ja pohjoisesta etelään vei kannattajia keskustalta perussuomalaisille. Suosiota varmaankin lisäsivät vaikeat ajat: Venäjän hyökkäys ja siitä seurannut inflaatio ovat kurittaneet monia ja samalla muuttoliike tyhjentää maaseutua.

Perussuomalaiset olivat myös osin vihreiden ja myös vasemmistoliiton tappion takana, kun perussuomalaisten jämäkkyys ajoi monia äänestämään taktisesti heitä vastaan ja äänestäjiä karkasi Sanna Marinin johdolla nuorentuneen Sdp:n tueksi perussuomalaisia vastaan.

Kokoomus onnistui jämäkällä vaalikampanjalla, ja puolue on myös hankkinut aktiivisimmin julkisuudesta tuttuja nimiä riveihinsä.

Kiinnostavaa oli myös kristillisdemokraattien vahva suoritus. Ehkä se osaltaan kertoo yhteiskunnan konservatiivisesta perusvirrasta näissä vaaleissa.

Vaalitulos oli myös hallitsevan hallituksen tappio, joka osin kuuluu asiaan, mutta jota myös vauhdittivat hallituksen laaja koalitio ja sisäiset ristiriidat, jotka heikensivät hallituksen toimintakykyä ja tekivät politiikasta tempoilevaa.

Vihreillä oli erityisen laimea hyvien ihmisten kampanja, jossa ei kyetty puhuttelemaan muita kuin omia ydinkannattajia. Heiltä puuttuivat ääniharavat, ja puheenjohtaja Maria Ohisalon äänisaalis jäi pieneksi.

Talouspolitiikan linjaukset jäivät utuisiksi

Sixten Korkman, pitkän linjan talousvaikuttaja

Demokratia voitti, sillä vaalikeskustelut olivat ok. Talouspolitiikan linjaukset jäivät tosin utuisiksi.

Äänestäjiä valtion velkakriisillä pelottelevan kokoomuksen talouslinja näytti olevan 6+3 miljardia euroa paljolti kohdentamattomia menoleikkauksia ja verokevennys yhdistettynä lupauksiin menolisäyksistä puolustukseen ja t&k -toimintaan. Tuo yhtälö on pelottava ja vaikea.

Hallitusvastuu huomioon ottaen Sdp pärjäsi varsin hyvin. Puolue oli kokoomusta paremmin sisäistänyt Jean-Claude Junckerin neuvon: älä vaalikeskustelussa korosta ikäviä talouden reunaehtoja – vaikka niitä vaalien jälkeen ei voi enää ohittaa olankohautuksella.

Perussuomalaiset ovat vakiinnuttaneet itselleen aseman, jossa ne menestyvät oppositiossa mutta ovat kyvyttömiä hallitustyön edellyttämään yhteispeliin. Vaalikeskusteluissa Riikka Purra korosti eroja muihin puolueisiin isoissa linjoissa: EU, työperäinen maahanmuutto, ilmastopolitiikka. Taipuminen kokoomuksen vaatimuksiin saisi nyt perussuomalaiset näyttämään (muiden kaltaiselta) selkärangattomalta kompromissipuolueelta.

Hyvän hallituksen resepti: poliittisen konsensuksen taikinan päälle sekoitetaan yksi annos valtion velkaantumista kauhistelevan kokoomuksen talousajattelua ja yksi annos solidaarisuutta puoltavan Sdp:n vaatimaa yhteisvastuuta. Lisätään vihreitä ja muita mausteita sekä laitetaan kuumaan uuniin kolmeksi viikoksi. Valmis piirakka ei ole kovin maukas mutta täyttävä ja terveellinen.

Blokkipolitiikkaa ei ole syytä vieroksua, mutta karvasta lääkettä nieltäessä on laajalla, vasemmiston ja oikeiston rajan ylittävällä hallituspohjalla etunsa.

Kristilliset arvot saatetaan ymmärtää vaalien alla liian kapeasti

Mari Leppänen, Turun arkkihiippakunnan piispa

Vaalikeskustelut keskittyivät talouskysymyksiin, ja selvästi velkaantuminen huolestuttaa suomalaisia. Monet ajattelevat, että terve talous on osa turvallisuutta. Talouteen liittyvät kysymykset ovat kotien ja perheiden akuutti huolenaihe.

Vaaleissa usein toistetut lauseet ovat olleet: Suomi ensin ja Suomi pitää laittaa kuntoon. Suomalaisten hyvinvoinnista on tietenkin pidettävä huolta. Etenkin heistä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa lapsista vanhuksiin.

Suomi on kuitenkin pieni maa, ja hyvinvointimme on riippuvainen Euroopan ja maailman hyvinvoinnista. Keskinäisriippuvaisessa maailmassa ilmastonmuutoksen, sotien ja erilaisten kriisien jäljet heijastuvat myös arkeemme. Globaalin vastuun kysymykset ovat todellisia kysymyksiä myös Suomelle, eikä niitä saa nyt unohtaa.

Puhe maahanmuuttajista oli vaalikeskusteluissa kovaa ja heijastui jo siihen, miten maahanmuuttajiin suhtauduttiin arjen eri tilanteissa. Suomessa asuu eritaustaisia maahanmuuttajia, ja heitä tarvitaan tulevaisuudessa. Ulkomailta tulevat ovat enemmän kuin vain työvoimaresurssi. Jokaisesta ihmisestä tulisi puhua kunnioittaen ja kohdella toisen ihmisarvoa puolustaen.

Mielenterveyden kysymyksistä puhuttiin vaaleissa yllättävän vähän, vaikka kaikki tiedämme erityisesti nuorten hyvinvoinnin haasteet. Mielenterveyden haasteet syrjäyttävät työelämästä ja maksavat yhteiskunnalle sekä ennen muuta yksilölle. Mielenterveyspalvelujen tarve on kasvussa, nuorilla on oltava mahdollisuuksia oikea-aikaiseen hoitoon ja matalan kynnyksen tukeen. Nuorten hyvinvoinnin vahvistamisen tulisi olla kärkitavoite seuraavalla hallituskaudella, ja siihen tarvitaan kaikkia eri toimijoita sekä eri hallinnon aloja.

Pienet puolueet menettivät isojen taistelussa paikkoja. Vihreiden tappio oli suurin. Toivottavasti luonnon ja ilmaston puolesta toimimisesta tulee yhä enemmän kaikkien puolueiden kysymys. Kestävä ilmastopolitiikka on välttämätöntä – ei vain siksi, että se on taloudellisesti kannattavaa, vaan myös siksi, että kyse on tulevien sukupolvien elämästä.

Vaalien aikana käytiin jonkin verran keskustelua siitä, mitä tarkoittavat kristilliset arvot, joita vaalikoneissakin on kysytty. ”Kristilliset arvot” ymmärretään kapeasti, jos ne ajatellaan konservatiivisina arvoina perhepolitiikassa, isänmaallisuutena tai perinteiden ylläpitämisenä. Kristilliset arvot tulee nähdä laajemmin. Ne merkitsevät heikoimman puolella olemista, radikaalia lähimmäisenrakkautta, huolenpitoa luonnosta sekä avaran ja tasa-arvoisen sivistysvaltion historiallisia juuria.

Vihreiden on turha syyttää muita

Rosa Meriläinen, kirjailija

Vihreiden tappio on selvä viesti äänestäjiltä: he eivät ole uskoneet meidän olevan paras ympäristön ja ihmisoikeuksien puolustaja.

Turha tässä on muita syyttää, kyse on omasta tekemisestä. Supervaalipiiri Uudenmaan tulos vihreille umpisurkea – jos olisin puoluetoimisto, keskittyisin tähän.

Valopilkku on Fatim Diarran kova tulos. Se näyttää, että äänestäjiämme kiinnostavat ihmisoikeudet.

Sotilaiden marssi eduskuntaan on symbolisesti merkittävää

Kimmo Rentola, poliittisen historian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa

Alkavan vaalikauden aikana Suomi hakee paikkansa uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa ja Naton jäsenenä. Eduskuntaan on tulossa kaksikin kenraalia, mikä on merkittävä muutos, ainakin symbolisesti. Yleisemminkin turvallisuudella kampanjoitiin paljon enemmän kuin ennen. On vaikea arvioida, miten paljon Sdp:n kohtalaiseen onnistumiseen vaikutti Sanna Marinin Ukraina-aktivismi, vai tuliko Marinin ilmeinen panos muiden tekijöiden voimalla.

On etu, että Suomessa perussuomalaisilla ei ole ollut samanveroista taipumusta Venäjän mielistelyyn kuin monilla samaan ryhmään kuuluvilla puolueilla muissa maissa. Se tästä vielä puuttuisi. Vaikka pientä lipsumista on myös Suomessa ollut, täällä äärioikeiston traditionaalinen asenne näyttää yhä pitävän.

Taktinen äänestäminen voi muuttaa myös tulevia vaalikampanjoita

Taru Tujunen, Ellun kanat -konsulttitoimiston toimitusjohtaja

Vaalitulos oli ikiaikainen: oppositio voitti. Kaikki oppositiopuolueet (kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt nostivat kannatustaan. Hallitus hävisi vaalit.

Näiden vaalien ”sydänkäyrä" sen sijaan oli erikoinen. Vaaleja ei oikein ollut olemassakaan vielä kaksi viikkoa ennen vaalipäivää. Tuntui, että kukaan ei oikeastaan ollut vaaleista edes kiinnostunut. Kaikkien puolueiden kampanjat olivat harvinaisen tylsiä. Vaalien keskusteluaiheetkin olivat pysyneet jo pitkään taloudessa ja turvallisuudessa, eikä mikään puolue onnistunut tuomaan keskusteluun uusia keskustelunaiheita.

Tästä syntyi keskustelutyhjiö, jonka suurten puolueiden ajatus taktisesta äänestämisestä yhtäkkiä täytti. Kaikki kolme suurinta puoluetta (kokoomus. perussuomalaiset ja Sdp) käyttivät kahden viimeisen viikon aikana aktiivisesti viestintää, jolla äänestäjä ”peloteltiin” vaalituloksella, jos x, y tai z puolue ei olisi suurin puolue. Tämä sähköisti vaalien kaksi viimeistä viikkoa. Suomalaiset eivät ole tätä ennen juurikaan olleet kiinnostuneita taktisesta äänestämisestä. Tämä muuttui nyt. Lopputulos näkyy ainakin punavihreän kuplan keskuudessa. Sdp:n vaalivoitto nimittäin näyttää tulleen vihreiden ja vasemmistoliiton kustannuksella.

Suomalaiset ovat siis nyt ottaneet ensi askeleet taktisessa äänestämisessä eduskuntavaaleissa. Se muuttaako tämä jatkossa puolueiden vaalikampanjoita, jää nähtäväksi.