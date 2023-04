Olen lähettänyt eri yrityksille kesätyöpaikkahakemuksia, ja jokaiselta on tullut kielteinen vastaus.

Mediassa on kerrottu työvoimapulasta: työntekijöitä tarvitaan, mutta niitä ei löydy. Olen 16-vuotias nuori ja haluaisin päästä jonnekin kesäksi töihin. Pitkin talvea olen lähettänyt eri yrityksille kesätyöpaikkahakemuksia, ja jokaiselta on tullut kielteinen vastaus. Vastausten viesti on ollut sama: yritykset haluavat palkata niitä täysi-ikäisiä hakijoita, joilla on jo alan kokemusta. Ne yritykset, jotka erityisesti haluavat palkata alaikäisiä, saavat kasapäin hakemuksia. Joten työpaikan saaminen on kuin kunnon lottovoitto.

Ymmärrän kyllä, että alaikäisille ei saa antaa samanlaisia tehtäviä kuin täysi-ikäisille ja täysi-ikäiset saattavat olla parempi vaihtoehto kuin alaikäiset. Mutta miksi yritykset, joissa on pulaa työntekijöistä, eivät palkkaa alaikäisiä? Monet 16–17-vuotiaat ottaisivat ilomielin työpaikan vastaan.

16-vuotias nuori

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

