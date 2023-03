VR:n ohjeessa sanotaan, että avustusta tarvitsevan henkilön on oltava avustuspisteessä vähintään 20 minuuttia ennen junan lähtöä.

Viime päivinä on mielipidesivuilla ihmetelty penkkien puutetta yleisillä paikoilla. Helsingin päärautatieasemalla laitureille vievän tunnelin loppupäässä on vammaisille junamatkustajille tarkoitettu avustuspiste, josta avustuksen tilanneet haetaan juniin. Miksi tässä avustuspisteessä ei ole penkkiä?

VR:n ohjeessa sanotaan, että avustusta tarvitsevan henkilön on oltava avustuspisteessä vähintään 20 minuuttia ennen junan lähtöä. Monesti ne, jotka käyttävät esimerkiksi Helsingin matkapalvelua, joka hoitaa vaikeavammaisten taksikuljetukset, tuodaan avustuspisteeseen jopa lähes tunti ennen junan lähtöaikaa, eikä heille ole mitään paikkaa missä istua.

Huonojalkaiselle tämä seisominen painavien matkatavaroiden kanssa on melkoinen suoritus. Saattaa olla kova pakkanen, ja lisäksi paikka on näkövammaiselle todella vaarallinen, kun seisomatila on hyvin kapea ja vaarana on pudota kiskoille.

Minä ja monet muut junamatkustajat olemme palautteissamme VR:lle toivoneet penkkiä avustuspisteeseen, mutta toiveemme ovat kaikuneet kuuroille korville.

Ihmettelen myös sitä, miksi avustuspiste on sijoitettu näin hankalaan paikkaan. Taksikuskit eivät mielellään saata vammaista henkilöä Asema-aukiolta avustuspisteeseen, koska heidän on hankala jättää autoaan periaatteessa sakkopaikalle.

Avustuspiste sijaitsee ulkona, ja avustusta odottava joutuu värjöttelemään siellä säässä kuin säässä. Miksi ei avustuspiste voisi sijaita esimerkiksi Kaivokadun puolella asemahallissa? Avustushenkilökunnan olisi yhtä helppo hakea matkustajat siitä, ja avustettavat voisivat odottaa sisällä lämpimässä.

Taksikuskeilla olisi helppoa jättää autonsa hetkeksi parkkiin aseman ovien edessä olevaan syvennykseen. Saattomatka sisään olisi todella lyhyt.

Hannu Niemi

Helsinki

