Monipuolisen laadunvalvonnan tavoitteena ovat luotettavat ja yhdenvertaiset Kela-taksipalvelut kaikille asiakkaille.

Kelalla on mahdollisuus sanktioida palveluntuottajia, jos palvelun laadussa on puutteita.

Hans Hämäläinen kirjoitti (HS Mielipide 28.3.), että Kelan pitäisi itse valvoa tilaamiensa taksipalveluiden laatua, kerätä palautetta ja tarvittaessa sanktioida palveluntuottajia. Hämäläinen totesi, ettei laadunvalvontaa voi jättää palveluntuottajalle.

Kirjoituksessa mainitut palautteet ovat yksi osa taksipalvelun laadunvalvontaa. Ensisijaisesti toivomme Kelassa, että taksimatkaa tai taksin tilaamista koskeva yksilöity palaute annetaan suoraan palveluntuottajalle, jotta palveluntuottajat pystyvät reagoimaan annettuun palautteeseen nopeasti. Palautetta voi kuitenkin antaa myös suoraan Kelalle yleisen palautekanavan kautta ja puhelinpalvelussa.

Kela valvoo palvelun laatua muutoinkin kuin asiakaspalautetta seuraamalla. Auditoimme palveluntuottajien toimintaa ja seuraamme asiakastyytyväisyyttä esimerkiksi kyselyjen avulla. Kelalla on mahdollisuus sanktioida palveluntuottajia, jos palvelun laadussa on puutteita. Tarvittaessa näin on myös tehty.

Otto Talvitie

suunnittelija, Kela

