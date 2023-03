Lapin Kansa toteaa, että 1,7 miljoonaa suomalaista käytti äänioikeuttaan jo ennakkoäänestyksen aikana.

”Vaalihistoria on opettanut, ettei ennakkoäänten paljoudesta voi päätellä lopullista äänestysprosenttia. Todennäköisesti se asettuu 70 prosentin tienoille, kuten kaksissa edellisissä eduskuntavaaleissa.”

”Vaalien lopputulos on jo pitkälle taputeltu, vaikka emme sitä vielä tiedä. Siitä saamme vahvoja viitteitä varsinaisen vaalipäivän iltana heti kello 20 jälkeen, kun ennakkoäänet ilmestyvät televisioiden, tietokoneiden ja puhelinten ruuduille. Kyse on nimenomaan viitteistä, sillä tuoreimpien mielipidemittausten mukaan kolme suurinta puoluetta on käytännössä tasoissa – mikä tahansa niistä voi voittaa vaalit ja päätyä piikkipaikalle hallituksen muodostamisessa.”

”Tässä tilanteessa jokaisella vaalipäivän äänellä on erityisen iso merkitys.”

”Valokeilassa ovat vaalipiirien viimeiset paikat, jotka ratkaisevat kärkikolmikon keskinäisen järjestyksen. Suurin puolue on se, joka saa eniten paikkoja eduskuntaan – aina se ei ole eniten ääniä saanut puolue.”

”Jännitystä riittää myös vaalien jälkeen, kun suurin puolue ryhtyy kokoamaan hallitusta. Poliittisella kentällä ollaan kiivaan vaalitaiston jälkeen tilanteessa, missä ykköspuolueen asema ei takaa välttämättä pääministerin paikkaa.”

”Äänestäjä voi vain äänestää ja toivoa parasta. Osa harkinnee taktikointia eli äänen antamista kakkosvaihtoehdolle, jotta tietty puolue ei pääsisi hallitukseen, eikä ainakaan pääministeripuolueeksi. Demokratia sallii senkin, mutta äänestäjän on hyvä tiedostaa vaalijärjestelmämme vaikea ennakoitavuus – se voi tuottaa päinvastaisen lopputuloksen kuin äänestäjä on tarkoittanut.”

Kainuun Sanomat kirjoittaa, että ennakkoäänestyksen suosion kasvu on jatkunut jo pitkään.

”Asiantuntijoiden mukaan ennakkoäänien perusteella ei kuitenkaan pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä lopullisesta äänestysprosentista.”

”Taktisesta äänestämisestä puhutaan nyt silloin, kun ihmiset äänestävät muuta kuin ykkössuosikkiaan, jotta vaikutetaan jonkin puolueen pääsyyn pääministeripuolueeksi tai hallitukseen. Tässä heijastuu varsin railakas vaalitaistelu, jossa on jo muun muassa suljettu pois hallituskumppaneita.”

”Tällaisen taktikoinnin hankaluus piilee siinä, että Suomen vaalijärjestelmässä ei aina saa mitä tilaa. Monissa vaalipiireissä nimenomaan viimeisistä eduskuntapaikoista käydään yleensä tiukka kisa, jonka muutama ääni voi ratkaista.”