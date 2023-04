Parhaimmillaan vertaistukiryhmiin osallistuminen parantaa koettua elämänlaatua ja vähentää yksinäisyyttä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille on herättänyt keskustelua resurssien niukkuudesta. Hyvinvointialueilla voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän potilas- ja kansanterveysjärjestöjen palveluita – esimerkiksi vertaistukea, jota on nykyään tarjolla runsaasti myös verkossa. Vertaistuki on teemana tällä viikolla vietettävällä Psoriviikolla.

Psoriasisliiton, Allergia-, iho- ja astmaliiton ja Helsingin yliopiston tutkimus osoittaa, että verkkovertaistuki täyttää kaikki vertaistuen tärkeimmät tavoitteet. Verkkovertaistukiryhmissä jaetaan ja kerrytetään sairauteen liittyvää kokemustietoa, tarjotaan tunnetason yhteisymmärrykseen ja kuuntelemiseen perustuvaa tukea ja koetaan voimaantumista tuen vastavuoroisuuden myötä.

Monen mielestä vain saman kokenut voi aidosti ymmärtää elämää sairauden kanssa. Vertaistukiryhmissä jaettavat kokemukset sairauden kanssa elämisestä ja siihen liittyvien palveluiden ja hoidon hankkimisesta ovat ainutlaatuisen tärkeitä etenkin hiljattain sairastuneelle. Parhaimmillaan vertaistukiryhmiin osallistuminen parantaa koettua elämänlaatua, vähentää yksinäisyyttä ja helpottaa omista kokemuksista kertomista ja avun hakemista myös ryhmän ulkopuolisessa arjessa.

Tutkimuksemme aineistossa kuvaillaan vaikeuksia saada terveys- ja sosiaalipalveluiden kautta riittävästi tietoa omahoidosta ja tarjolla olevista tukimuodoista. Vertaisten jakamat kokemukset ja vinkit paikkaavat osaltaan tätä puutetta.

Pelkästään työelämässä olevista suomalaisista noin 1,9 miljoonalla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Koska terveydenhuollon resurssit eivät riitä kaikkeen, on tärkeää, että ihmiset osaavat järjestöjen tuella auttaa myös toinen toistaan ja edistää yhdessä terveyttään ja hyvinvointiaan. Otetaan järjestöjen tarjoama tuki mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuihin.

Sonja Bäckman

toiminnanjohtaja

Psoriasisliitto

Anna Heino

sosiaalitieteiden väitöskirjatutkija

Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.