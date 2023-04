Työnantajien herättävä löytämään eläkeläiset työvoimapulaansa.

Helsingin Sanomat uutisoi (30.3.), että iäkkäät työskentelevät Suomessa vain vähän. Haastattelussa Aktian pääekonomisti Lasse Corin nosti ansiokkaasti esiin, että eläkeläiset ovat työvoimapulassa ”matalalla roikkuva hedelmä, jossa olisi valtava työvoimapotentiaali”. Hän tarjoaa keinoksi työvoimapulaan työurien pidentämistä.

Corin toteaa, että Japanissa 50 prosenttia 65–69-vuotiaista käy töissä, kun Suomessa työssä käyvien osuus samassa ikäryhmässä on 16 prosenttia. On kuitenkin huomioitava, että Japanissa eläkejärjestelmä on erilainen ja eläke usein niin pieni, että eläkeläisten on käytännön pakosta käytävä työssä.

Eläkeliiton Eläkkeeltä töihin -kehittämishankkeessa (2020–2022) etsittiin keinoja jo eläkkeellä olevien ansiotyöhön hakeutumisen helpottamiseen. Halu palata työelämään, useimmiten sijaisuuksiin sekä osa-aika- ja keikkatyöhön, on suuri.

Eläkeliiton teettämän kyselyn (2023) mukaan eläkeläisten suurimmat motivaatiot ansiotyöhön hakemiselle ovat oma hyvinvointi, halu saada arkeen tekemistä, halu jakaa ammattitaitoa ja kokemus siitä, että on edelleen annettavaa työelämässä. Työnantajat vastasivat lähes yksimielisesti, että eläkeläiset ovat tarpeellinen ja joustava työvoimareservi. Heidän osaamistaan ja kokemustietoaan on pystytty hyödyntämään ja he ovat lisänneet organisaation monimuotoisuutta.

Antero Kupiainen

projektipäällikkö, Eläkkeeltä töihin -hanke

Eläkeliitto

