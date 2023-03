Eläkeläiset tekevät vapaaehtoistyötä eri järjestöissä ja tuottavat palveluja lähimmäisille.

Helsingin Sanomien juttu (30.3.) käsitteli eläkeikäisten vähäistä osuutta Suomen työmarkkinoilla verrattuna moneen muuhun maahan kuten Japaniin. Tästä syntyy mielikuva, että eläkeläiset eivät tee mitään yhteiskuntaa hyödyttävää, kun eivät ole palkkatyössä. Jutussa todettiin, että suomalaiset työnantajat eivät myöskään ole kovin kiinnostuneita palkkaamaan eläkeläisiä.

Oma kokemukseni on, että eläkeläiset ovat yhteiskunnassa varsin merkityksellinen joukko. Me eläkeläiset teemme vapaaehtoistyötä eri järjestöissä ja tuotamme palveluja lähimmäisille. Seurakunnissa ja kirkollisissa järjestöissä vapaaehtoistoiminta on hyvin laajaa ja tunnustettua. Urheiluseurojen ja kansalaisjärjestöjen toiminta perustuu paljolti vapaaehtoispanokseen, jossa myös eläkeläiset palvelevat osaamisensa kautta. Eläkeläisillä on myös paljon luottamustehtäviä.

Eläkeläiset toimivat aktiivisesti lähiympäristössään esimerkiksi omien vanhempiensa sekä lastensa ja heidän perheidensä tukena muun muassa sairastumistapauksissa. Eläkeläiset ovat myös merkittävä joukko matkailun, sosiaalisten palvelujen ja kylpylöiden aktiivikäyttäjinä.

Eläkeläisillä on myös täysi vapaus pitkän työhistorian jälkeen ja usein jopa työperäisten sairauksien rasittamina käyttää aikansa ja lahjansa omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Olkaamme siis hyvällä omallatunnolla vapautettuja työn orjuudesta ilman syyllisyyttä. Meitä tarvitaan edelleen.

Markku Laine

rovasti, eläkkeellä, Helsinki

