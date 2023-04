Kun pihistellään bitumin määrässä, asfaltti murtuu herkästi.

Helsingin Sanomissa kirjoitettiin (30.3.), että nastarengasvaurioiden korjaaminen vie ison osan päällysterahoista.

Teiden urautuminen ei ole se suurin ongelma. Urissa voi ajaa vuosia, kunhan renkaiden urasyvyys on riittävä. Se, mikä vaurioittaa autoja, on teräväreunaiset ja syvät kuopat, joita on viime vuosina syntynyt yhä kiihtyvällä tahdilla.

Eli on puhuttava asfaltin laadusta. Kun pihistellään bitumin määrässä, asfaltti murtuu herkästi. Kun murtumakohtaan satanut vesi jäätyy, syntyy erisuuruisia kuoppia.

Tietääkseni asfalttikerroksen paksuutta on alennettu viidestä senttimetristä kolmeen senttimetriin. Se aiheuttaa sen, että asfaltti murtuu paljon herkemmin kuin aiemmin. Tienpitäjän pitää osata vaatia parempilaatuista asfalttia ja palata takaisin viiden sentin kerrospaksuuteen.

Jan Wahlstedt

kemian insinööri, eläkkeellä, Espoo

