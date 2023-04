Suurin uhka tekoälyssä on keskinkertaisuus

Jos tekoäly kirjoittaa raportin nopeasti ja ilmaiseksi, onko väliä sillä, että ihminen olisi tehnyt sen hiukan paremmin?

Chat GPT on kirjoitettua tekstiä ymmärtävä ja kysymyksiin vastaava tekoälyohjelma.

Viime aikojen edistysaskeleet tekoälytutkimuksessa ovat merkittäviä. On uutisoitu, että Chat GPT:n kaltaiset tekoälyt voivat korvata jopa neljänneksen työpaikoista. Toisin kuin ennen, nyt uhka kohdistuu myös luoviin aloihin, joiden on aiemmin arvioitu olevan turvassa.

Monet pohtivat, miten tähän tulisi suhtautua ja voiko tähän kehityskulkuun enää vaikuttaa. Muuttaako tekoäly yhteiskuntaamme parempaan vai huonompaan suuntaan?

Tekoäly on pohjimmiltaan työkalu, jota ihminen voi käyttää tehostaakseen työtään. Työkalut voi jakaa kahteen ryhmään: laatua parantaviin ja laatua huonontaviin. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat esimerkiksi sakset, joilla ihminen voi leikata paperia sekä nopeammin että tarkemmin kuin ilman saksia. Toinen esimerkki on laskin, joka on ihmistä nopeampi ja tekee vähemmän virheitä. Työ siis sekä tehostuu että laatu paranee.

Valitettavasti tekstiä tuottavat tekoälyt eivät kuulu tähän ryhmään. Otetaan esimerkiksi konekääntäjät, joista useimmat perustuvat nykyään samaan neuroverkkotekniikkaan kuin esimerkiksi Chat GPT:kin. On selvää, että konekääntäjä kääntää tekstiä huonommin kuin ihmiskääntäjä. Tämä ei kuitenkaan haittaa, sillä konekääntäjä on niin paljon halvempi ja tehokkaampi kuin ihmiskääntäjä, että sitä on taloudellisesti järkevä käyttää aina kuin suinkin mahdollista. Tämän vuoksi televisio-ohjelmien tekstitykset, ulkomaisten yritysten nettisivut ja tuotteiden käyttöohjeet ovat usein konekäännettyjä ja niiden suomen kieli niin kauheaa. Työkaluna konekääntäjä kuuluu siis jälkimmäiseen ryhmään: laatua huonontavaan.

” Tekoälyt kirjoittavat tarinoita ja runoja, jotka ovat täynnä kliseitä.

Sama pätee keskusteleviin tekoälyihin: ne osaavat nopeasti kirjoittaa esseitä, mutta faktat ovat sinnepäin. Ne osaavat kirjoittaa tarinoita ja runoja, jotka ovat täynnä kliseitä. Ne osaavat koodata tietokoneohjelmia, joissa on bugeja. Toisin sanoen ne osaavat tehdä kaiken keskinkertaisesti. Mutta haittaako tämä yrityksiä sen enempää kuin konekääntäjienkään kohdalla on haitannut? Jos tekoäly kirjoittaa raportin nopeasti ja ilmaiseksi, onko väliä sillä, että ihminen olisi tehnyt sen hiukan paremmin?

Tekstiä ja kuvia tuottavat tekoälyt ovat tulleet jäädäkseen, ja niiden myötä yhä suurempi osa kuluttamastamme mediasta on tekoälyn tuottamaa. Jo nyt jotkin sanomalehdet käyttävät tekoälyn tuottamia piirustuksia artikkeliensa kuvituksena, joten ei ole kaukaa haettua, että pian tekoäly kirjoittaa uutisten tekstiäkin.

Olen kuullut kirjailijoista, jotka pyytävät tekoälyltä apua juonen keksimiseen, maailmanrakennukseen ja jopa itse kirjoittamiseen. Yliopistolla olen huomannut, että yhä useampi opiskelija päättää tehdä läksynsä kanssaopiskelijoiden sijasta tekoälyn kanssa. Kaikki tämä johtaa lopulta siihen, että kuluttamamme tekstin taso laskee.

Oma mielipiteeni on, että nykyisten tekoälyjen käyttöä tulisi vielä harkita, kunnes laatuongelmat on ratkaistu. Muuten tekoälyn maailmasta tulee keskinkertaisuuden maailma.

Iikka Hauhio

väitöskirjatutkija, Helsinki

