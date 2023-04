Tekoälyn kehitteleminen tekoälyn vuoksi ei vielä hyödytä paljoakaan.

Business Finlandin Janne Järvinen ja Elinkeinoelämän keskusliiton Mika Tuuliainen nostivat esiin suomalaisyritysten heikon tason tekoälyn hyödyntämisessä – erityisesti pk-sektorilla (HS Mielipide 30.3.). Huoli on aiheellinen, sillä tekoälykehitys ja datan hyödyntäminen liiketoiminnassa etenevät vauhdilla, ja suomalaisyritysten on pysyttävä mukana. Monissa suomalaisyrityksissä tekoälyn käyttö on korkeintaan pilottimaista kokeilua.

Toisaalta tekoälykeskustelua värittää melkoinen ”hype”, jossa perusasiat tuntuvat unohtuvan. Milloin tekoälyn on ennustettu tuhoavan työpaikkoja, milloin vaikuttavan vaalituloksiin, milloin muuttavan pysyvästi tapaamme toimia ja niin edelleen.

Laaja tekoälyn hyödyntäminen yrityksissä on kiinni johtamisesta – kuten muunkin teknologiakehityksen kohdalla. On löydettävä liiketoimintalähtöiset käyttötarpeet, kokeiltava rohkeasti, rakennettava helppokäyttöisiä sovelluksia ja kehitettävä niistä kaupallisia palveluita. Tekoälyn kehitteleminen tekoälyn vuoksi ei vielä hyödytä paljoakaan. Suomalaista tuotekehitystä on parjattu siitä, että teknisesti saatamme olla parhaita, mutta kaupallistaminen ontuu. Toivottavasti tekoälyn kohdalla teemme poikkeuksen.

Suomella on hyvät eväät menestyä tekoälykehityksessä. Meillä on jo pitkään osattu johtaa informaatioteknologiaa ja siihen liittyviä palveluita. Suomessa on paitsi pitkän linjan it-johtajia ja laaja palveluntarjoajien markkina myös esimerkiksi yli kymmenen vuotta kehitetty avoin it-johtamisen viitekehys Business Technology Standard. Erityisesti suurten yhtiöiden it-johtaminen onkin Suomessa jo korkealla tasolla. Keskisuurten yhtiöiden tilanne on haastavampi. Kilpailu it-ammattilaisista on hankalaa muun muassa yhtiöiden pienemmän tunnettuuden takia. Kaikki saatavilla oleva tuki pk-yrityksille on tekoälykehityksen osalta varmasti tarpeen.

Juho Nevalainen

teknologiajohtaja, Sofigate

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.