Thomas Wallgren esitti (HS Mielipide 6.4.), että Suomen Nato-jäsenyys on vastuuton ratkaisu. Hänen argumenttinsa on seuraava: Ydinaseiden käyttö on aina väärin. Ydinpelote voi toimia vain, jos ydinaseita ollaan valmiita jossakin tilanteessa käyttämään. Ydinpelote on kuitenkin osa Naton puolustusstrategiaa.

Wallgrenin mukaan argumentti kumoutuisi vain, jos voitaisiin osoittaa, että liittymällä Natoon Suomi vähentäisi ydintuhon riskiä. Nähdäkseni argumentin kumoamiseen kuitenkin riittää, jos Suomen Nato-jäsenyys ei sen enempää lisää kuin vähennä ydintuhon riskiä. Miksi Nato-jäsenyys olisi hylättävä ydintuhon riskin takia, jos se ei vaikuta tähän riskiin millään tavoin?

Miten Suomen Nato-jäsenyys sitten vaikuttaa ydintuhon riskiin? Olemme varmasti Wallgrenin kanssa yhtä mieltä siitä, että rajoittamaton ydinsota on suurin hulluus, mihin ihmiskunta voi ajautua. Niinpä rationaalisesti johdetut valtiot eivät ota ydinsodan riskiä. Ydinaseilla uhkailu olisi tällöin pelkkää tyhjää pelottelua.

Historian valossa emme voi kuitenkaan luottaa siihen, että valtioita johdettaisiin rationaalisesti. Mutta jos valtiot toimivat epärationaalisesti, on erittäin vaikeaa arvioida, mitkä toimet käytännössä lisäävät ja mitkä vähentävät ydinsodan riskiä. Ainakaan meidän filosofian tutkijoiden käytössä olevat välineet eivät siihen riitä.

Eerik Lagerspetz

filosofian professori

Turun yliopisto

