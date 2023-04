Viranomaisten pitäisi suositella kitkarenkaiden käyttöä.

Helsingin Sanomat kertoi (30.3.) nastarengasvaurioiden korjaamisen vievän suuren osan katujen ja teiden päällystämiseen käytettävistä varoista. Nastarenkaiden aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen käytetään vuosittain 90 miljoonaa euroa.

Tienpidon kulujen kasvaminen ei ole ainoa nastarenkaista aiheutuva haitta. Nastarenkaiden käyttö lisää pienhiukkasten määrää hengitysilmassa, mistä aiheutuu terveyshaittoja erityisesti suurimmissa kaupungeissa. Lisäksi rengasmelu kasvaa sekä auton sisällä että ulkopuolella.

Juttua varten haastatellun Väyläviraston asiantuntijan mukaan kitkarenkaiden osuutta voisi lisätä reilusti sen heikentämättä millään tavoin liikenneturvallisuutta.

Norjassa ja Ruotsissa tämä johtopäätös on tehty jo aikoja sitten. Nastarenkaiden haitat ovat suuremmat kuin niiden hyödyt. Norjassa ja Ruotsissa nastarenkaiden osuutta on pyritty pienentämään nastarengaskielloilla ja haittamaksuilla. Meillä näiden keinojen käyttöön on korkeampi kynnys, koska autoiluun liittyvistä kysymyksistä on tullut osa identiteettipolitiikkaa.

Kieltojen ja maksujen ohella tarjolla on kuitenkin myös pehmeämpiä keinoja. Ruotsin tielaitos on vuonna 2011 antanut suosituksen, jonka mukaan ajovakauden hallintajärjestelmällä varustetuissa autoissa tulisi käyttää kitkarenkaita. Voisiko Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa samanlaisen suosituksen? Se voisi herättää autoilijat pohtimaan rengasvalintaansa sekä teiden huonon kunnon ja nastarenkaiden käytön välistä syy-yhteyttä.

Tuomas Kraft

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.