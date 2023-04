Apteekkitoiminnan uudistus on tehtävä huolellisesti

Lääketurvallisuuden ja lääkkeiden alueellisen saatavuuden lisäksi tulee varmistaa myös lääkitysturvallisuus ja rationaalisen lääkehoidon toteutuminen.

Apteekkien tehtävänä on muun muassa huolehtia laadukkaasta lääkehuollosta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja ja tutkimusjohtaja kirjoittivat (HS Vieraskynä 29.3.), että apteekkijärjestelmää on syytä muuttaa vastaamaan paremmin asiakkaiden ja veronmaksajien etua. Esille tuodun lääketurvallisuuden ja lääkkeiden alueellisen saatavuuden lisäksi tulee kuitenkin varmistaa myös lääkitysturvallisuus ja rationaalisen lääkehoidon toteutuminen.

Onnistunut uudistus edellyttää huolellista valmistelua ja kattavaa vaikutusarviointia. Ennen uudistusta on tärkeää arvioida tarvittavien muutosten laatu, asettaa muutoksille tavoitteet ja määritellä keinot saavuttaa ne sekä arvioida muutosten vaikutukset.

Kirjoittajien mainitsemia lääketaksaa ja apteekkiveroa muutettiin vuoden 2023 alussa. Muutokset ovat merkittäviä sekä apteekeille, yhteiskunnalle että lääkkeiden käyttäjille. Muutosten vaikutuksia on syytä arvioida ennen uusia muutoksia. Kirjoituksessa kaivattuja apteekkitalouslaskelmia verotietoineen ja osakeyhtiötietoineen on tehty koko ajan kehittämisen pohjaksi ja tehdään edelleen.

Uudistusten yhteydessä on tärkeää ottaa oppia muiden maiden muutoksista ja kokemuksista. Näistä on tehty useita selvityksiä Pohjoismaista ja muualta Euroopasta. Eurooppalaisille apteekkijärjestelmille on esimerkiksi tyypillistä, että apteekin operatiivisesta toiminnasta vastaavan henkilön tulee olla proviisori, vaikka omistajuutta ei rajattaisikaan ainoastaan farmasian ammattilaisille.

Meneillään oleva lääkeasioiden uudistus pohjautuu suunnitelmallisuuteen, huolellisiin vaikutusarvioihin ja tutkittuun tietoon ja se on vaiheistettu usealle vuodelle.

Toivomme lääkeasioiden uudistamisen jatkuvan suunnitelman mukaisesti myös tulevilla hallituskausilla.

Leena Reinikainen

kehittämisasiantuntija

Juho Wedenoja

kehittämisylilääkäri

Leena Saastamoinen

tutkimuspäällikkö

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

