Varhaiskasvatuksen työntekijöiden työtaakka voi paisua kohtuuttomaksi.

Varhaiskasvatus on kärsinyt henkilöstöpulasta jo pitkään.

Helsingin Sanomat on kirjoittanut varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta. Ahdinko näkyy valitettavasti suoraan myös päiväkotilasten arjessa.

Saimme ennen vuodenvaihdetta viestin, että lapsemme ryhmään otetaan alkuvuodesta seitsemän uutta lasta, ja tämän vuoksi ryhmään palkataan uusi lastentarhanopettaja ja erityisopettaja. Aavistimme pahaa, ja ikäväksemme aavistuksemme osui oikeaan: uudet lapset tulivat, opettajia ei.

Upea lastentarhanopettajamme sai siten vastuulleen tuplamäärän lapsia, jotka hän joutui hoitamaan jatkuvasti vaihtuvien sijaisten avulla. On sanomattakin selvää, että lapset kärsivät ja reagoivat tilanteessa, jossa heitä hoitavat jatkuvasti vaihtuvat aikuiset.

Tilanteen jatkuttua viikkojen ajan rakas opettajamme irtisanoutui. Emme siis saaneet uutta opettajaa, vaan menetimme hienon ammattilaisen ja lapsellemme tärkeän aikuisen. Ymmärrämme hänen ratkaisunsa täysin: työtaakka paisui yksinkertaisesti kohtuuttomaksi.

Kun työvoimapula on kylmä tosiasia, lapsia ja työntekijöitä tulisikin suojella muuttamalla käytäntöjä siten, että uusia lapsia voitaisiin ottaa ryhmiin vasta, kun heille on rekrytoituna myös hoitajat. Itse olemme nyt muuttamassa toisaalle. Pelkään, että tätä menoa Helsinki ei menetä ainoastaan varhaiskasvattajiaan vaan myös ne lapsiperheet, joilla on mahdollisuus lähteä muualle.

Surullinen vanhempi

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.