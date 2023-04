Pelkästään englanniksi annettavasta opetuksesta on valitettu useita kertoja oikeuskanslerille.

Mielipidepalstalla (HS 31.3.) Merituuli Maanoja ja Mikko Rosenberg olivat huolissaan kotimaisten kielten syrjimisestä korkeakouluissa. Sen alku voidaan ajoittaa vuoteen 2009, jolloin uusi yliopistolaki antoi yliopistoille lähes rajattoman vapauden valita opetuskielensä. Sen seurauksena suomenkielistä kurssitarjontaa vähennettiin nopeasti ja monien korkeakoulujen ja tiedekuntien opetus on muuttunut kokonaan englanninkieliseksi.

Koska suomalaiset yliopistot ovat laitoksia, joissa perustuslain mukaan pitäisi voida opiskella myös suomeksi tai ruotsiksi, niin pelkästään englanniksi annettavasta opetuksesta on valitettu useitakin kertoja oikeuskanslerille. Ratkaisuissaan oikeuskansleri on korostanut, että opetusta tulee järjestää yliopistolain antamasta liikkumavarasta huolimatta myös suomalaisten äidinkielellä, mutta oikeuskanslerin ratkaisuille on viitattu kintaalla.

Englannin merkitys tiedemaailman kommunikaatiokielenä on kiistaton. Mutta kotimaisissa olosuhteissa tohtorinväitöstilaisuuden järjestäminen, jossa suomenkielinen väittelijä ja suomenkielinen vastaväittelijä väittelevät suomenkielisen valvojan silmän alla englanniksi tai väitöskirjan tekijän annetaan ymmärtää, että väittelet englanniksi tai et väittele ollenkaan, ei ole edes englannin nykyisen valta-aseman aikana perusteltua.

Yliopistolain korottaminen Mooseksen laiksi englannin kielivalinnassa johtuu pisteytysjärjestelmistä. Kansainvälisestä paremmuusjärjestyksestä kilpaillessaan yliopistot saavat sitä enemmän pisteitä, mitä enemmän niillä on ulkomaalaisia opiskelijoita, ja suomalainenhan ei ulkomaalainen. Yliopistojen valtionapu on tutkintoperusteinen ja riippumaton siitä, mistä maasta opiskelija tulee ja minne hän valmiina maisterina tai tohtorina menee.

Juha Karvonen

väitöskirjatutkija

maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

