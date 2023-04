Yhteiskunta on tiimi, jossa ketään ei ole varaa pitää vaihtopenkillä.

Nyt kun uusi hallitus astuu pian puikkoihin, on ollut kiva kuunnella puheenjohtaja Petteri Orpon (kok) puhetta vaaliturneella, miten koulutuksesta ei leikata. Vaikeat ajat jatkuvat. Siksi leikkausjärjestystä on ollut fiksua pohtia hyvissä ajoin.

Mielenterveyshäiriöistä koituu Suomelle 11 miljardin euron kulut vuosittain. Tämä luku pitää saada pienemmäksi seuraavalla vaalikaudella. Mielenterveyshäiriöt ja syrjäytyminen ovat henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia tragedioita, joille ei löydy hintalappuja. ”Mielenterveyskustannukset maksavat jokaiselle suomalaiselle vuosittain noin 2 000 euroa. Nelihenkiselle perheelle se tarkoittaa 8 000 euroa vuodessa”, painottaa taloustieteilijä Sixten Korkman tuoreessa Mielen puolikkaat -podcastissa.

Lapsiperheitä on tuettava erityisesti nyt, varhaiskasvatusta on autettava ehkäisemään ennalta ongelmat, liikunnan on oltava mahdollista myös köyhien lapsiperheiden lapsille ja taiteeseen on saatava tutustumaan myös betonilähiön vekarat.

Työkyvyttömyys on saatava vähenemään. Työ on parasta terapiaa: se antaa itsetuntoa ja tunteen kuulumisesta yhteiskuntaan. Yhteiskunta on tiimi, jossa ketään ei ole varaa pitää vaihtopenkillä.

Janne Viljamaa

sosiaalipsykologi, opettaja, tietokirjailija

Helsinki

