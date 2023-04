Taloudellinen tilanne vaikuttaa paljon valinnan mahdollisuuksiin.

Suomessa on 1,3 miljoonaa yksinasuvaa.

Kiitos Sakari Nikanderille mielipidekirjoituksesta ”Yksinasuvilla on mahdollisuus joustaa” (HS 2.4.). Monipuolinen keskustelu on tärkeää, ja siksi tämäkin mielipide on jaettu keskusteltavaksi Yksinasuvat ry:n Facebook-sivulla.

Kaikilla meillä on vapaus valita tietyin puittein – ainakin oman suhtautumisensa elämään ja mielipiteensä erilaisiin asioihin voi valita. Arkisissa asioissa valinnan mahdollisuuteen taas vaikuttaa hyvin paljon henkilön tai perheen taloudellinen tilanne. Voiko päättää vapaaehtoisesti valitsemalla eri vaihtoehdoista, vai joutuuko valitsemaan vain huonoista vaihtoehdoista? Pakotettu valintapäätös voisi kuvata jälkimmäistä.

Nikanderin näkemyksen taustalla lienee ajatus hyvätuloisesta yksinasuvasta, koska pienituloisella tai köyhällä yksinasuvalla valitsemisen mahdollisuus on hyvin kapea mainituissa asumisessa sekä ruoka-, harrastus- tai monissa muissa menoissa. Kun taloudellinen asema on hyvä, aukeaa aivan erilaiset valinnan mahdollisuuksien maailmat kuin pienituloisena ja köyhänä. Joskus valinta on tehtävä huonoista vaihtoehdoista. Tänäänkin joku tekee valinnan jättää ostamatta lääkkeet ja ostaa ruokaa, koska raha ei riitä molempiin. Yhä useammin tämän valinnan joutuu tekemään pienituloinen tai köyhä yksinasuva.

Suomessa on 1,3 miljoonaa yksinasuvaa. He tarvitsevat puolestapuhujia myös hyvätuloisista ja menestyneistä yksinasuvista sekä muita asumismuotoja edustavista, jotta muun muassa epäoikeudenmukaiset verovähennykset korjataan. Kun yhteiskunnassa halutaan muuttaa asioita oikeudenmukaisemmiksi, se onnistuu vain ääneen sanomalla, kantaa ottamalla, puolesta puhumalla ja vaikka marssimalla. Kun oikeudenmukaisuus lisääntyy, lisääntyvät myös valinnan tekemisen mahdollisuudet.

Vaaleissa valituiksi tulleille toivotamme yhteistyökykyistä vaalikautta, jossa katsotaan aina, että yksinasuvat tulevat huomioiduiksi oikeudenmukaisesti.

Pirjo Laveri

Yksinasuvat ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.