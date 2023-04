Puolueiden on nyt ryhdyttävä yhteistyöhön

Vanhoihin poliittisiin näkemyksiin ei voi takertua, jos ne eivät toimi käytännössä.

Kansanedustajat on valittu. Nyt pitää alkaa yhteistyö Suomen kansan puolesta, ja järkevimmät ratkaisut pitää ottaa käyttöön. Vanhimmista kansalaisista on pidettävä huolta esimerkiksi säätämällä omaishoitajien palkkiot verottomiksi. Lapsiperheitä pitää tukea paljon nykyistä enemmän, sillä siitä joukosta kasvavat tulevaisuuden hoitajat ja eläkkeiden maksajat. Kotihoidon tuki ja kuntalisät eivät heikennä yhteiskuntaa, vaan päinvastoin omien lasten kasvattaminen pitäisi nostaa yhteiskunnan yhdeksi tärkeimmäksi työksi, josta oikeasti maksetaan. Tämä on myös lapsettomien etu.

Lisäksi huoltajien verovähennykset on palautettava, sillä perheasunnot ovat jo liian kalliita ja vuokrat suuria. Veroilla kyllä kustannetaan hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta pitää muistaa, että verot tulevat lähinnä yrityksiltä, joten niille pitää antaa kasvun edellytykset.

Vanhoihin poliittisiin näkemyksiin ei voi takertua, jos ne eivät toimi käytännössä. Poliitikon pitää pystyä myöntämään olevansa väärässä ja valita oikeasti järkevin ratkaisu. Yhteistyössä on voimaa. Pankaa Suomi kuntoon.

Sari Ahola

sosionomi, Tampere

