Sosiaalityöntekijä Vesa Setälä kirjoitti (HS Mielipide 31.3.) Helsingin kaupungin palkanmaksun ongelmista.

Palkkajärjestelmän vaihdoksen jälkeen poikkeuksellisen usean työntekijämme palkoissa on ollut virheitä. Virheitä alkoi keväästä 2022 lähtien ilmetä enemmän kuin niitä ehdittiin korjata. Myönteistä tilanteessamme on nyt se, että virheitä syntyy jatkuvasti vähemmän ja että virheitä korjataan nopeammalla tahdilla kuin niitä syntyy.

Jos työntekijä on jäänyt kokonaan ilman palkkaa, puuttuva palkka maksetaan kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun palkkahallinnossa on oikea tieto palkan maksamiseksi. Tässä tavoitteessa tietojemme mukaan pysytään hyvin. Sen sijaan kaikkia muita palkkavirheitä ei vielä ehditä korjata tavoitellun viiden arkipäivän sisällä. Tästä on avoimesti kaupungin sisäisissä infoissa kerrottu, ja työ palkkahallinnon prosessien ja toiminnan kehittämiseksi jatkuu.

Palkanmaksun ongelmat juontuvat useista juurisyistä, ja niiden korjaamiseksi työskennellään yhä tehostetusti. Valitettavasti kaikkien vakauttavien toimenpiteiden vaikutus ei näy välittömästi.

Olen erittäin pahoillani palkkavirheiden vaikutuksista henkilöstömme arkeen. Tilanne on kuitenkin parantunut. Vakauttavat toimenpiteet vaikuttavat pitkäjänteisesti siihen, että tulemme saavuttamaan normaalin palkanmaksutilanteen.

On kuitenkin muistettava, että näin isolla työnantajalla, jossa on paljon henkilövaihtuvuutta ja lisistä koostuvia palkkoja, virheitä tulee jatkossakin syntymään jonkin verran. Tärkeintä on, että virheitä syntyy vain sen verran, että ne pystytään korjaamaan työntekijälle kohtuullisessa ajassa.

Kirsti Laine-Hendolin

johtaja, palkanlaskennan vakauttamishanke

Helsingin kaupunki

