Keskustelu työterveyshuollosta käy kiivaana. Työterveyshuolto on arvioitu eriarvoistavaksi (HS Mielipide 25.3.).

Työterveyskulut maksaa yritys mutta saa Kelalta korvausta sekä vähentää tuloverotuksessaan loput. Näin tuleekin olla: yrityksen tulee voida vähentää veropohjastaan kaikki kulunsa. Tämä ei siis tee tästä vähennyksestä yritykselle verotukea.

Työvoiman ja yrityksen kannalta työterveys on win–win-tilanne. Toisin kuin julkisen terveydenhuollon tapauksessa, hoitoon pääsee heti, ja hoito ylläpitää työntekijän suorituskykyä vahvistaen yrityksen tulosta ja verotettavaa tuloa.

Kuka kulut lopulta maksaa? Työterveyshuoltoon liittyy selkeä moraalikato-ongelma (moral hazard): kannustin ”ylitutkimukseen”. Kun yritys vähentää työtekijän tutkimuskulut, on sekä potilaalla että palvelun tarjoajalla yhteinen kannustin teettää ”varmuuden vuoksi” myös ei-välttämätöntä tutkimusta. Taloustieteilijä kysyy: miksi ihmeessä yritys sitoutuisi kalliiseen hoito-ohjelmaan? Taloustieteilijä päättelee, että työsuhdetta solmiessaan rationaalinen yritys toki tiedostaa työterveyteen liittyvän tulevan kustannusvastuunsa. Se ei voi vaatia selvitystä hoidosta, koska se on salaista tietoa jääden työntekijän ja palveluntarjoajan tietoon.

Mitä yritys voi tehdä? Se voi ottaa tulevat työterveyskulut huomioon palkkatarjouksessaan. Palkkatarjouksen kautta työterveydenhoitokustannus tosiasiassa kohtaantuu työntekijälle maksettavaksi. Tämä on erityisen kiinnostava näkökohta siksikin, että kyseessä on veroton etu työntekijälle. Etuuden verottomuudesta johtuen veronsaaja osaltaan altistuu työterveyshuollon rahoittajaksi.

Eri yrityksillä työterveyshuolto on mitoitukseltaan poikkeava – eriarvoisuutta sekin. Ihmisten työkyky on hyvä politiikkatavoite. Ongelmana on eriarvoisuus, sillä työttömät ja muu kansa joutuvat jonottamaan kohtuuttomasti. Myös heidän terveytensä on hyvä politiikkatavoite.

Vesa Kanniainen

kansantaloustieteen emeritusprofessori

Helsinki

