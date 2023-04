Suomessa on paljon nuoria, joilla on potentiaalia ja kiinnostusta sote-alalle, huolimatta alaa varjostavasta kielteisestä mediakuvasta.

Sote-alalla vallitsee työvoimapula, joka pahenee tulevaisuudessa väestön ikääntyessä. Alalle tarvitaan uusia nuoria tekijöitä. Samaan aikaan joka kymmenes nuori on vaarassa syrjäytyä.

Eri puolella Suomea on kehitetty toimivia ratkaisuja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten innostamiseksi ja tukemiseksi sote-alalle valmentavan toiminnan avulla. Suomessa on paljon nuoria, joilla on potentiaalia ja kiinnostusta sote-alalle, huolimatta alaa varjostavasta kielteisestä mediakuvasta. Nykyiset mallit eivät kuitenkaan palvele tämän päivän nuoria parhaalla mahdollisella tavalla tutkintoon tai työelämään kiinnittymiseksi.

Mahdollisuus tutustua sote-alaan kannustavassa ilmapiirissä ja myönteisten kokemusten tarjoaminen lisäävät alan vetovoimaisuutta. Erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret tarvitsevat kiireetöntä kohtaamista, yksilöllistä tukea ja valmennusta varsinkin työuran alussa.

Monilla nuorilla työelämäpolkuun kiinnittyminen tarkoittaa ensin myönteisen kokemuksen saamista, omien vahvuuksien tunnistamista työelämässä, omien työnhakuvalmiuksien kehittymistä sekä oman ammatillisen itsetunnon vahvistamista. Ihmisten kanssa tehtävässä työssä omat haastavat elämänkokemukset voivat olla jalostettuna vahvuus, jota ei koulusta opi.

Meillä eri organisaatioita edustavilla toimijoilla on ratkaisuja sekä hyviä kokemuksia siitä, miten valmentavan toiminnan avulla on onnistuttu tukemaan heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien nuoria työelämään ja sote-alalle. Työelämäpalveluiden siirtyessä kunnille, TE24-uudistuksen myötä, tulee ratkaista yhä ketterämpiä tapoja saada työttömiä työnhakijoita työelämään tai opintojen piiriin. Näiden ratkaisujen vahvuus on se, että ne toimivat erilaisissa elämäntilanteissa oleville nuorille.

Yhdenkin syrjäytyneen nuoren kiinnittyminen työelämään tuottaa mittavia yhteiskunnallisia säästöjä ja estää inhimillistä kärsimystä. Näiden toimintojen jatkuvuuden turvaaminen on yhteiskunnallisesti tärkeää. Tulokset ovat niin merkittäviä, että uskomme valmentavan toiminnan olevan yksi ratkaisu sote-alan työvoimapulaan. Parasta on, että sen avulla voidaan myös tarjota nuorelle mahdollisuus tavoitella omia unelmiaan.

Johanna Roti

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Tomi Pohjalainen

tutustumisjakso hyvinvointi- ja palvelualoille

Diakonissalaitos

Anna Kuru

nuoriso- ja työllisyyspalvelut

Lahden Diakonialaitos

