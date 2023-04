Suomen hiihdon tulevaisuus turvataan vain panostamalla olosuhteisiin ja järjestelmän kehittämiseen eri puolilla Suomea.

Helsingin Sanomien (31.3.) haastattelussa Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen nosti esiin aiheellisen huolen maastohiihdon harrastajamäärien viime vuosien kehityksestä ja urheiluseurojen resurssipulasta.

Päävalmentaja totesi jutussa seuraavasti: ”Kun katsoo Hopeasomman loppukisojen ja nuorten SM-kisojen tuloslistoja, niissä ei ole juuri yhtään hiihtäjiä Oulun pohjoispuolelta. Lapista ei tule hiihtäjiä, vaikka siellä on parhaat olosuhteet.”

Väite on pohjoisen seuratoimijoiden työn vähättelyä eikä pidä paikkaansa. Juniorihiihtäjien kilpalisensseillä mitattuna esimerkiksi Ounasvaaran hiihtoseura (OH) on toiseksi suurin hiihtoseura 146 juniorilisenssillä, heti Espoon hiihtoseuran jälkeen. Tämän vuoden Hopeasomman loppukilpailuissa Ounasvaaran hiihtoseura oli hyvin edustettuna ja hiihtoseurojen pistekilpailussa viides. Hiihtokoululaisia on OH:n toiminnassa 85 ja 10–16-vuotiaiden valmennusryhmäläisiä noin 50. OH:n ohella hyvää juniorityötä tehdään edelleen myös muissa lappilaisissa seuroissa. Hyvä kehitys on tapahtunut nimenomaan seurojen aktiivien, vanhempien ja talkoolaisten työllä.

” Lapissa on Suomen parhaat talviurheiluolosuhteet.

Pohjois-Suomen osalta Hiihtoliitolla on seuran näkökulmasta peiliin katsomisen paikka. Viime vuosien toimilla lahjakkaimmat hiihtäjät on ohjattu jo lukiovaiheessa Vuokattiin, ja seuroille on jäänyt kasvattajan rooli. Järjestelmä on ollut Hiihtoliiton näkökulmasta taloudellisesti edullinen, mutta se on vähentänyt seurojen omia huippujoukkueita ja paikallista huippuhiihdon esimerkkiä.

Suomen hiihdon tulevaisuus turvataan vain panostamalla olosuhteisiin ja järjestelmän kehittämiseen eri puolilla Suomea. Seurojen toimiva urheilijapolku ei yksinään riitä, vaan tarvitaan yhteiskunnan panostuksia ja kehitystyötä, jonka ansiosta akatemiatoiminta johtaa laadukkaasti urheilijapolulta yläkoulusta toisen asteen kautta aina huippuvaiheeseen asti. Seurat tulisikin kytkeä kiinteäksi osaksi akatemiatoimintaa ja sen kehittämistä.

Lapissa on todellakin Suomen parhaat talviurheiluolosuhteet. Rovaniemellä on huippuvalmennuskeskus ja kattavat tukipalvelut, lumivarmat maastot ja vireän yliopistokaupungin tarjoamat hyvät eväät elämän monipuoliseen rakentamiseen. Nuori hiihtäjä tarvitsee elämäänsä muutakin kuin urheilua.

Pohjoisessa huippu-urheilijaksi tähtäävien nuorten tukemiseksi tarvitaan yhteistyötä kaikilla tasoilla: seurojen, yritysten ja julkisten toimijoiden kesken. Yhteinen tavoitteemme on, että resurssit Lapissa paranevat ja hiihdon suomalaista järjestelmää kehitetään oikeasti tukemaan seurojen työtä.

Kii Korhonen

Janne Mäkinen

Pirjo Muranen

Ounasvaaran hiihtoseura

