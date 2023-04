Eikö hallitukseen menon tulisi olla hallitusohjelmasta kiinni?

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ilmoitti puolueensa menevän kärsityn vaalitappion vuoksi suoraan oppositioon kulkematta hallitusneuvottelujen kautta. Heikentyneestä kannatuksesta huolimatta keskusta on edelleen Suomen neljänneksi suurin puolue, ja sillä on lähes kaksinkertainen paikkamäärä seuraavana tuleviin vihreisiin verrattuna. Kansan antama mandaatti on siis edelleen vahvempi kuin viidellä muulla eduskuntaan päässeellä mannersuomalaisella puolueella.

Jos olisin antanut ääneni keskustalle, pitäisin tällaista kiukuttelua melkoisena petoksena. Jos hallitusohjelmasta saadaan puolueelle mieluinen tai edes sopiva, silloin hallitukseen tulee mennä kannatuksesta riippumatta, jos ovi on auki. Hallituksesta käsin puoluetta äänestäneiden asiaa ajetaan huomattavasti paremmin kuin oppositiosta.

Ei pyyhettä kannata heittää kehään ennen kuin ottelu on edes alkanut.

Tapio Roponen

Kuopio

