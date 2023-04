Käytännössä Uudeltamaalta on lähes mahdotonta päästä läpi eduskuntavaaleissa ilman suurta vaalibudjettia.

Eduskuntavaalit on käyty. On hyvä hetki puhua kampanjointiin käytetystä rahasta.

Espoolaisena seurasin kiinnostuneena Uudenmaan ehdokkaiden vaalimainontaa, ja sitä on ollut paljon. Vaikuttaa siltä, että vaaleihin panostetaan vaali vaalilta yhä enemmän rahaa.

Ylen vaalikoneessa ehdokkailta kysyttiin vaaleihin käytettyä summaa. Minusta on reilua, että se kerrotaan, vaikkakin ilmoitettu rahamäärä todennäköisesti on hieman alakanttiin, sillä onhan vaalikone täytetty hyvissä ajoin ennen kiivainta vaalikampanjointia, jolloin kiusaus lisäpanostukseen on suuri.

Valitettavasti vain runsas puolet Uudellamaalla läpimenneistä kansanedustajista ilmoitti vaalikoneessa vaalibudjettinsa. Toki he myöhemmin joutuvat raportoimaan vaalirahoituksestaan, mutta valintaa tehdessään äänestäjä ei aina tiedä budjetin suuruutta.

Käytännössä Uudeltamaalta on lähes mahdotonta päästä läpi eduskuntavaaleissa ilman suurta vaalibudjettia. Tämä suosii niitä, joilla on varallisuutta tai varakkaita tukijoita. Se on demokratian kannalta huolestuttavaa. Toki uusissa kansanedustajissa on niitäkin, jotka ovat päässet läpi pienellä budjetilla esimerkiksi sosiaalisen median siivittäminä. He ovat kuitenkin poikkeus.

Toisaalta on niinkin, ettei suuri vaalibudjetti ole mikään tae läpimenosta, mutta kyllä rahalla näkyvyyttä saa ja ilman näkyvyyttä ei löydy äänestäjiä.

Miten voisi hillitä rahan valtaa vaaleissa? Onko se mahdollista? Onko meillä kohta sama tilanne kuin Yhdysvalloissa, missä vain valtavilla budjeteilla pääsee vaikuttamaan? Toivottavasti ei.

Sari Savela

kauppatieteiden maisteri, Espoo

