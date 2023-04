Hämeen Sanomat analysoi kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon vaihtoehtoja, kun hän aloittaa hallitustunnustelut.

”Perussuomalaiset ylsi Sdp:n ohi eduskunnan toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Se on ensimmäinen lähtökohta, äänestäjien uurnilla määräämä. Mitenkään helppoja valinnat eivät kuitenkaan ole.”

”Perussuomalaisten talouslinja on toistaiseksi aika hahmottumaton. Tulevaisuuden linjanvedoissa esimerkiksi suhtautuminen maahanmuuttoon ja ilmastopolitiikkaan poikkeaa jyrkästi kokoomuslaisista – kuten myös demareiden kannoista.”

”Sinipuna olisi linjakysymysten perusteella lähempänä kuin oikeistokonservatiivihallitus. Kokoomuksessa on edelleen myös vahvaa edistyksellisyyttä. Sdp:n henkilöityminen vaalikamppailuissa vahvasti Sanna Mariniin ja hänen retoriikkaansa tuo ison esteen puolueen hallitustielle. Se voi kuitenkin olla myös ylitettävissä.”

Ilta-Sanomat pitää todennäköisimpänä kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan tehtävää hallitusta.

”Orpo voi tehdä porvarihallituksen myös ilman keskustaa. Perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja Rkp:n kanssa Orpo voi luoda 109 kansanedustajan enemmistöhallituksen, kun mukaan lasketaan Ahvenanmaan edustaja. Lisäksi porvarihallitus voi odottaa tukea kutistuneelta keskustalta, sillä se tuskin haluaa eduskunnassa samastua enää vasemmisto-opposition kanssa.”

Ilkka-Pohjalainen arvelee, että Marinia ei välttämättä houkuta riviministerin tai oppositiojohtajan rooli.

”Vanha Sdp varmasti löytäisi yhteisen sävelen kokoomuksen kanssa, mutta Marinin Sdp on vaikeampi tapaus. Marinin tahtopolitiikka toimi pääministerin asemassa, mutta nyt hänen täytyisi olla valmis kompromisseihin.”

Kauppalehti kirjoittaa, että Orpon valitsema sopeutustapa voi ratkaista kokoomuksen hallituskumppanit.

”Veroasteen nosto lähemmäksi 44 prosenttia on yksi mahdollisuus, joka voisi helpottaa julkisen tasapainon löytämistä menojen karsinnan ohella. Ongelmana on se, että eri verolajeilla on erilaiset veropohjat, joihin vero kohdistuu. Vaikutukset täytyisi siis arvioida tarkkaan jo ennakkoon.”

Turun Sanomat pohtii, kuinka innokkaasti perussuomalaiset on lähdössä hallitukseen ja kuinka paljon puolue on valmis tinkimään linjauksistaan.

”Viidenneksen kannatuksella ei voi määritellä Suomen kantoja EU-politiikkaan, vihreään siirtymään tai maahanmuuttoon.”