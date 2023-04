Hengenravinto on saanut väistyä toimistorakennusten ja hotelliketjujen tieltä jo aivan liikaa, kirjoittaa taiteilija Samu Haber.

Toimintansa lopettaneen Hanasaaren voimalan soveltuvuus kulttuurin käyttöön tulisi selvittää. Hengenravinto on saanut väistyä toimistorakennusten ja hotelliketjujen tieltä Helsingissä jo aivan liikaa. Esimerkiksi Nosturille, jossa Elävän musiikin yhdistys Elmu ry toimi vuosikymmenet, ei ponnisteluista huolimatta ole löytynyt korvaavaa paikkaa. Tuntuu, ettei poliitikoilla ole oikein ollut haluakaan, vaikka olemme tavanneet heitä paljon asian tiimoilta. Keskustan konserttipaikoista ovat viime vuosina sulkeneet ovensa myös Virgin Oil ja The Circus, ja jäljellä on käytännössä vain Tavastia-klubi. Se on kovin vähän näin suurelle talousalueelle.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) toivoi voimalarakennuksen jäävän paikoilleen historiallisista syistä (HS 4.4.). Monessa eurooppalaisessa suurkaupungissa vastaavia tiloja on paljon tapahtumakäytössä, ja näkisin mieluusti tällaisen ”Berliinin mallin” toteutuvan myös Helsingissä. Vanhassa voimalassa on rosoa ja fiilistä ja se ruokkii luovuutta. Paras esimerkki lienee Kuubassa Havannan vanha öljytehdas, jossa taiteenalat tanssista ja musiikista kuvataiteeseen ja ruokaan on inspiroivasti yhdistetty saman katon alle.

Taide ja kulttuuri eivät ainoastaan ole hyvä tapa meille kaupunkilaisille heittää hetkeksi vapaalle vaan myös mahdollisuus löytää joukostamme tuottavia veronmaksajia ja työllistäviä projekteja. Mikäli tiloja ja mahdollisuutta taiteen harjoittamiselle ja kehittämiselle ei ole, hukkaamme varmasti monia luovia tarinoita, joista olisi meille sekä henkistä että kansantaloudellista hyötyä.

Samu Haber

taiteilija, Helsinki

