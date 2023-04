Nato-jäsenyys on vastuuton ratkaisu

Hyväksyttyään Nato-jäsenyyden Suomi hyväksyi ydinpelotteen osaksi omaa turvallisuuspolitiikkaansa.

Suomesta tuli Naton täysjäsen tiistaina 4. huhtikuuta. Suren tätä tapahtumaa, sillä hyväksyttyään Nato-jäsenyyden Suomi hyväksyi ydinpelotteen osaksi omaa turvallisuuspolitiikkaansa. Näin ei saisi tehdä, seuraavasta syystä.

On aina parempi, että osa meistä kuolee kuin että me kaikki kuolemme. Toisin sanoen: missään tilanteessa ei olisi oikein puolustaa maatamme – tai mitään muuta maata – siihen hintaan, että koko ihmiskuntaa uhkaisi tuho. Ydinaseen laukaiseminen voi johtaa vastavuoroiseen ydinsotaan ja siten ihmiskunnan tuhoon. Ydinaseen laukaiseminen on siis aina väärin.

Ydinpelote toimii vain, jos vastapuoli ajattelee, että me saatamme jossakin tilanteessa laukaista ydinaseen. Siksi ydinpelotteeseen ei ole missään oloissa lupa turvautua, ainakaan jos vastapuolella on ydinaseita. Siksi Suomen Nato-jäsenyys on väärin.

Esittämässäni argumentissa ei ole mitään uutta tai omaperäistä – onhan se ollut maailmanlaajuisen ydinaseriisuntaa tavoittelevan liikkeen kulmakivi yli 70 vuoden ajan. Jollen väärin näe, kyseinen argumentti on edelleen kumoamaton. Se kumoutuisi vain, jos olisikin niin, että Suomi liittymällä Natoon vähentäisi ydintuhon riskiä. Tätä ei kukaan ole kuitenkaan esittänyt.

Suomi on siten liittyessään Natoon tehnyt ratkaisun, joka ei ole ainoastaan vastuuton vaan myös irrationaalinen. Natosta voi onneksemme erota.

Thomas Wallgren

filosofian professori

Helsinki

