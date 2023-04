Vanhoilla katupuilla ja puistokaduilla on erityistä kaupunkikuvallista arvoa ja merkitystä kulttuuriperintönä.

Mannerheimintien peruskorjauksessa ja noin sadan puun kaatamisessa varauduttiin siihen, että ”iso muutos aiheuttaa surua ja harmitusta kaupunkilaisille” (HS 17.3.). Samalla todettiin, että kaadetut puut korvataan uusilla, joita tulisi jopa enemmän kuin nykyisiä.

Ottamatta tarkemmin kantaa Mannerheimintien ratkaisuihin haluamme kiinnittää yleisesti huomiota historiallisesti merkittäviin puistokatuihin. Katupuiden uusiminen ei ole verrattavissa katujen muuhun infrastruktuuriin, jonka korvaaminen uudella on automaattisesti parannus. Vanhoilla katupuilla on erityistä arvoa: ne tuottavat enemmän ekosysteemipalveluja kuin uudet puuistutukset ja toimivat esimerkiksi hiilinieluina, lieventävät lämpösaarekeilmiötä ja tuovat varjostusta.

Vanhoilla katupuilla ja puistokaduilla on myös erityistä kaupunkikuvallista arvoa ja merkitystä kulttuuriperintönä, mikä jää usein keskustelussa taustalle. Puistokadut ovat muodostuneet kaupunkien identiteettitekijöiksi: Lontoota ei voi ajatella ilman plataaneja eikä Pariisia ilman hevoskastanjoita tai Berliiniä ilman lehmuksia.

Myös Helsingissä puistokadut ovat tärkeä osa eri kaupunginosien identiteettejä ja ikäpolvien Helsinki-muistoja. Tästä huolimatta puistokatujen suojeluun ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Helsingissä vain Esplanadi ja Bulevardi ovat saaneet valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön suojelustatuksen. Muut puistokadut otetaan huomioon etupäässä kaupungin omien selvitysten ja toimintaohjeiden pohjalta.

” Asukkaiden on vaikeaa vaikuttaa ratkaisuihin.

Katupuilla on istutuksina rajallinen elinkaari ja niiden uusiminen on aika ajoin tarpeen. Puistokatujen peruskorjauksen ei tulisi kuitenkaan tapahtua yksin liikenteen ja kunnallistekniikan ehdoilla, kuten katusuunnitteluprosessissa on tapana.

Historiallisesti arvokkaiden puistokatujen kunnostus edellyttää maisema-arkkitehtien ja puuasiantuntijoiden osallistumista riittävän aikaisessa vaiheessa – ei silloin, kun avainratkaisut on jo tehty.

Katusuunnitteluprosessista puuttuu myös riittävä maisemavaikutusten arviointi. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan katusuunnitelmassa tulee esittää ”kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen”. Vaikutusten arviointi kuitenkin rajoittuu asemapiirrokseen ja poikkileikkauksiin, joiden tulkitseminen ja vertaaminen nykytilanteeseen on työlästä. Myös vaihtoehtoisten ratkaisujen ja katupuita koskevien toimenpiteiden perustelujen avaaminen puuttuu. Vaikka katusuunnitteluun sisältyy muodollinen kuulemiskierros, asukkaiden on vaikeaa vaikuttaa ratkaisuihin ja tuoda esille puistokatuihin liittyviä kokemuksellisia merkityksiä.

Puistokatujen kunnostuksessa pitäisi ottaa nykyistä paremmin huomioon historialliset ja kaupunkikuvalliset arvot sekä kaupunkilaisten kokemat merkitykset.

Maisema-arvot kuuluvat myös katusuunnitteluun.

Ranja Hautamäki

maisema-arkkitehtuurin professori, Aalto-yliopisto

Maunu Häyrynen

maisemantutkimuksen professori, Turun yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.