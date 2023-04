Aivan kuin veitsellä voi valmistaa herkullisen aterian tai aiheuttaa vahinkoa, voi tekoälyä käyttää hyvään tai pahaan.

Keskustelu tekoälyn eettisyydestä, mahdollisuuksista ja sääntelystä jatkuu perustellun kiivaana. Nykyhetki muistuttaa vuoden 1975 Asilomar-konferenssia, joka päätyi keskeyttämään rekombinantti dna:n tutkimuksen. Tutkijat halusivat arvioida teknologian riskejä ja käytännössä sitä, johtaisiko käyttö maailmanloppuun. Paljastan – ei johtanut.

Tekoälyn eettisyyden kysymykset jakautuvat kahteen. Ensimmäinen on pelko eksistentiaalisesta uhasta, joka seuraa ihmisille vihamielisen superälykkyyden kehittymisestä. Pelko syntyy aina teknologisen murroksen aikaan, kun emme vielä näe tulevaa. Tyypillistä keskustelulle on keskittyminen itse teknologiaan: nytkin tämä keskustelu näkee tekoälyn uhkana ihmiskunnalle, ei tekoälyn vaikutuksia. Itse ajattelen, että tekoäly itsessään on tässä hetkessä vain pieni uhka. Missään nimessä se ei vielä ole niin suuri, että kehitystä pitäisi rajoittaa. Siinä missä strategiset ydinaseet ja koronaviruksen kaltaiset supertaudit ovat todellisia, olemassa olevia uhkia, vihamielinen superälykkyys on edelleen teoreettinen.

Toinen eettisyyden kysymys tarkastelee, harkitummin, tekoälyn kehittämistä ja vaikutuksia tässä ajassa. Perustellusti huolta herättävät mallien vinoumat, informaation välitys, tekijänoikeudet, työntekijöiden oikeudet ja epäeettiset käyttökohteet. Vaarat nähdään uhkana demokratialle ja ihmisoikeuksille, ja mukana on politisoituneita viittauksia teknologiajättien ja avointen kehittäjäyhteisöjen välisestä polarisaatiosta.

” Mihin sallimme tekoälyä käytettävän?

Molempia uhkakuvia yhdistää, että sääntelyyn vaaditaan itse teknologia. Tämä on lyhytnäköistä, koska tekoäly ei vielä juuri eroa keittiöveitsestä: aivan kuin veitsellä voi valmistaa herkullisen aterian tai aiheuttaa vahinkoa, voi tekoälyä käyttää hyvään tai pahaan.

Siksi tekoälyä tulisi toistaiseksi säädellä lopputulosten kautta. Tarvitaan avointa keskustelua siitä, mihin sallimme tekoälyä käytettävän ja mihin emme. Nyt keskusteluun on huudettu mukaan lähinnä poliitikkoja ja liike-elämää, mutta oikeasti mukaan tarvitaan etulinja: tekoälyyn liittyviä päätöksiä nimittäin tehdään jo päivittäin. Niitä tekevät kehittäjät, datatieteilijät, tutkijat ja muut, jotka työskentelevät järjestelmien kanssa jatkuvasti. Heillä on myös paras ymmärrys tekoälyn riskeistä ja mahdollisuuksista. Siksi suomalaisten teknologiaosaajien on kannettava vastuunsa ja toimittava opastajina ja edelläkävijöinä varmistamassa, että tekoälyn valtavirtaistuminen tuottaa enemmän hyvää kuin haittaa.

Tekoälyn käyttötarkoitusten eettiset ongelmat eivät rajoitu tappajarobotteihin, koneen kirjoittamiin opinnäytetöihin tai disinformaatiota puskeviin botteihin. Olisi jo mahdollista rakentaa keskusteleva chat-palvelu pitämään seuraa esimerkiksi yksinäisille vanhuksille. Se luultavasti jopa toimisi hyvin, mutta jotain inhimillistä meistä kuolee, mikäli ryhdymme siihen.

Mikko Koskinen

neurotieteiden tohtori

tekoälyjohtaja, Reaktor

