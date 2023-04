Viidentoista viime vuoden aikana olen joutunut vaihtamaan autoni tuulilasin kolme kertaa.

Jukka Kaipian mielipidekirjoitus kitkarenkaiden käytöstä (HS 5.4.) toi esille olennaisimman asian liittyen liikenneturvallisuuteen.

Olen itse ajanut kitkarenkailla kaikilla keleillä myös viisitoista vuotta. Ajotuntuma talvikeleillä on erilainen ja edellyttää ennakointia ja turvavälien pitämistä riittävinä. On ilman muuta myös selvää, että pohjoisimmissa osissa Suomea pelkillä kitkoilla ei aina pärjää. Haittapuolena isossa turvavälissä tahtoo olla se, että vilkkaan liikenteen aikana siihen väliin on halukkaita tulijoita.

Sitten toinen asia, joka saattaisi kiinnostaa vakuutusyhtiöitä. Viidentoista viime vuoden aikana olen joutunut vaihtamaan autoni tuulilasin kolme kertaa. Yhden kerran lasi meni rikki sorarekasta lähteneen tai sen lennättämän kiven takia. Kaksi muuta rikkoutumista johtui varmuudella edellä ajavan auton renkaasta irronneesta nastasta.

Täyskaskolla tuulilasin vaihdoista on joutunut maksamaan omavastuun, mutta jää siinä vakuutusyhtiöillekin maksettavaa. Kitkojen käyttäjille pieni huojennus voisi olla paikallaan.

Pentti Mörsky

Espoo

