Nuoret on otettava mukaan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

Ammatillinen osaaminen on mieluista, kun se osuu omalle kohdalle onnistuneena putkiremonttina tai kotijuhlacaterauksena.

Mutta kädentaitotöihin oman jälkeläisen tai itsensä altistaminen on jotenkin toisarvoisempaa. Miksi tähän on tultu? Kyseessä on ammattilainen, joka tykkää alastaan, tekee työnsä ja lähtee työpäivän jälkeen kotiin, jonne sähköpostit eivät seuraa. On työaika ja on vapaa-aika. Tosin kädentaitoalojen yrittäjillä on tietysti toinen tilanne, kun pitää huolehtia asiakkaan toiveista ja kartoittaa myös uusia asiakkaita.

Suomessa tarvitaan ammatillisen koulutuksen statukseen liittyvä kulttuurinen muutos. Nais- ja miesvaltaisia aloja koskevat stereotypiat pitää kitkeä ja ennen kaikkea ammatillisen koulutuksen rahoitus varmistaa. Työelämän ja koulujärjestelmän ulkopuolelle joutuneita nuoria tulee auttaa hankkimaan ammatillinen koulutus. Samalla vastataan ammattiosaajien suureen kysyntään. Tämä tehdään avoimella yhteistyöllä paikallisten yritysten ja ammatillisten koulutuksenjärjestäjien kanssa. Siinä voittavat kaikki: nuoret saavat koulutusta ja työtä, ja yritykset saavat tarvitsemaansa henkilökuntaa.

Työpaikat, joilla työskentelee sekä naisia että miehiä, ovat osoittautuneet vetovoimaisemmiksi kuin hyvin nais- tai miesvaltaiset työpaikat. Asiaan vaikuttaminen vaatii panostusta, jotta saisimme kaikille koulutusaloille sekä naisia että miehiä.

” Rakenteet ja ohjeistus varmistavat opiskelijalle parasta vapautta.

Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa pitäisi kasvattaa jo peruskoulussa. Meillä Suomessa on lisäksi monilla alueilla alakohtaista työttömyyttä, kun taas toisilla aloilla ja alueilla on työvoimapula.

Nuoret on otettava mukaan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Juuri rakenteet ja ohjeistus varmistavat opiskelijalle parasta vapautta – ei aikatauluton haahuilu tai opiskeluvuosien kuluttaminen oman onnensa nojassa. Tavoitteelliseen opiskeluun tarvitaan ammatinopettajan aikaa, ohjeistusta ja rakenteita. Niistä syntyy opiskelijalle kokemus välittämisestä ja siitä, että hänen työllään ja kehittymisellään on merkitystä. Kannustava opettaja, kaikilla muillakin kouluasteilla, varmistaa opiskelijan suunnan pysyvän hallussa eikä hukassa. Miksi niin monella tuntuu olevan suunta hukassa nykyään, ollaan ahdistuneita? Valmistumassa olevat nuoret ja työelämään edenneet millenniaalit kertovat ahdistuvansa, koska merkitystä tekemiselle on vaikea löytää.

Se ajatus, että voit siirtyä kesken kaiken muualle tai voit joutua hakemaan uudelleen, kannustaa myös ammatinopettajia opettamaan ja ohjaamaan niin hyvin, että ammatillinen opiskelija pääsee eteenpäin. Jos opetetaan huonosti, eiväthän he pääse mihinkään. Ahdistus ei myöskään synny siitä, että heiltä vaaditaan niin paljon. Sen sijaan ahdistus syntyy siitä, että heistä ei välitetä tai heiltä ei vaadita riittävästi. Käsitys osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen vahvuudesta tarkoittaa sitä. Osaamisella työllistyy ja työllistää ja osaamista pitää jatkuvasti päivittää.

Merja Paloniemi

ammatillisen koulutuksen asiantuntija

Oulu

