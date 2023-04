Avotakassa muotoilun asiantuntija Kaj Kalin pohtii, ovatko ihmiset koronaviruspandemian jälkeen aiempaa vaikeammin saavutettavia.

”Myönnetään: haluan tavata vain tarkoin valikoituja ihmisiä. Tuntemattomat ovat alkaneet tuntua riskiltä. Ovikello soi ani harvoin, ja mietin, uskallanko avata.”

”Kaupungistumisen seurauksena siirryttiin asumaan erilleen työpaikoista. Kodista tuli perhe- ja vapaa-ajan linnake. Silti tällaisissa monitoimitiloissa ydinperheen apuna tekivät töitä, lepäsivät ja virkistäytyivät niin sukulaiset, palkolliset kuin vuokralaiset. Kodin idea oli pitkään avoin ja yhteisöllinen.”

”Ennen koti oli linnani, nyt se on luja kupla.”

Avussa päätoimittaja Iina Artima-Kyrki kysyy, miksi älypuhelinten käyttöä ja muuta ruutuaikaa pidetään automaattisesti huonona asiana.

”Passiivinen skrollaaminen ja muiden muka loistokkaan elämän seuraaminen voi masentaa ja aiheuttaa paineita, jopa mielenterveysongelmia. Saamattomuuttakin se puhelin voi aiheuttaa, mutta todennäköisesti samaa on aiheuttanut vuosikymmenien ajan myös televisio.”

”Monelle kännykkä on avannut palasen tai koko maailman, joka muuten ei olisi saavutettavissa. Nuoren, tai miksei myös vanhan, ei ole pakko sopia muottiin ja löytää väkisin samanhenkistä seuraa samalta kadulta tai koulusta.”

”Puhelin voi vähentää ja on varmasti vähentänytkin yksinäisyyttä. On meidän omaa rajoittuneisuuttamme, jos arvostamme ja laskemme sosiaalisiksi kontakteiksi vain ne perinteiset (fyysiset) tapaamiset ja tutustumiset, joihin olemme tottuneet.”

Imagessa päätoimittaja Niklas Thesslund pohtii syitä tunnevetoisen puheen lisääntymiseen.

”Nettiotsikoissa tavallinen omakotitalo on unelmien talo ja hiljaisuus pahaenteinen hiljaisuus. Työelämässäkin puhutaan tunteista enemmän kuin ennen.”

”Monissa toimistotöissä raja itsen ja itse työn välillä on häilyvämpi. – – Idea ei ole koskaan kokonaan irti sen keksijästä. Tämä vaikuttaa myös kokemukseen työn merkityksellisyydestä: oman itsen kautta tehtävä työ on helppo kokea merkitykselliseksi, ja kokemus työn merkityksellisyydestä on korostunut viime vuosien työelämäpuheessa. Juuri merkityksellisyyden, reiluuden ja avoimuuden ympärille kiertyy suuri osa työpaikkojen tunnepuheesta.”

”Jokainen sotasukupolven jälkeinen polvi tuntuu olevan aiempaa avoimempi ja pystyvämpi tunnistamaan sekä sanoittamaan tunteitaan. Televisiotuotannoissakin tämä on huomattu.”