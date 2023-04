Ymmärsin tekoälyn merkityksen, kun tajusin, miten iso apu siitä on sokealle pojalleni.

Olen käyttänyt Chat GPT -tekoälyä lähes päivittäin sen jälkeen, kun se tuli saataville. Olen käyttänyt sitä työssäni Lasten uutisten toimittajana, leikeissä lasteni kanssa ja vaikka mihin muihin tarkoituksiin. Olen kysellyt siltä sananselityksiä, pyytänyt selittämään vaikeita asioita lapsille ja laittanut sen keksimään tietovisoja ja tarinoita.

Ymmärrän myös huolen tekoälyn nopeasta kehityksestä. On varmaa, että tekoäly muuttaa maailmaa. Eivätkä kaikki välttämättä pidä muutoksesta.

Tekoäly muuttaa tapaa, jolla käsittelemme tietoa ja jolla teemme työtämme. Osa nykyisin tekemästämme työstä voi osoittautua turhaksi.

En kuitenkaan ole taipuvainen pessimismiin. Näen, millaisia mahdollisuuksia tekoäly pitää sisällään.

Tekoälyn käytännön merkitys aukesi minulle toden teolla, kun hetki sitten julkaistu Chat GPT:n kielimalli GPT-4 kertoi yhteistyöstään näkövammaisille tarkoitetun Be My Eyes -sovelluksen kanssa.

Aiemmin sovellus on toiminut ihmisten avulla. Miljoonat näkevät ihmiset ympäri maailman ovat ladanneet sovelluksen. He ovat valmiita auttamaan videopuhelun kautta näkövammaista löytämään reitin perille, tuotteen kaupassa tai oikean värisen paidan kaapista. Nyt samaan sovellukseen on kytketty GPT-4, joka pystyy kuvantunnistusominaisuutensa avulla ratkaisemaan useimmat näistä haasteista.

Seitsemänvuotias poikani on sokea. On helppo tajuta, miten paljon apua ympäristön visuaalista tietoa ymmärtävästä tekoälystä on sokealle. Se voi esimerkiksi lukea kyltit, ainesosat ja parasta ennen -päiväykset.

Sokeille tärkeät jutut voivat olla tärkeitä meille kaikille. Älykkäistä, ääniohjatuista laitteista saattaa tulla vakiovarusteita jokaiseen kotiin. Voi olla, että harva kirjoittaa hakujaan näppäimistöllä, jos voi jutella riittävän fiksun kotirobotin kanssa.

Vertaisin uudenlaisen tekoälyn merkitystä internetin hakukoneiden aikoinaan tuomaan vaikutukseen. Molemmat muuttavat tapaamme käsitellä, löytää ja jalostaa tietoa.

Ero on kuitenkin valtava. Hakukoneet tarvitsevat tarkat hakusanat, kun taas tekoäly ymmärtää merkityksiä eli tavallaan tietää mitä haluat, vaikka muotoilu ei olisi kovinkaan tarkka.

Poikani on jutellut mielellään jo Iphonen Sirille, vaikka sen toiminta perustuu nimenomaan yksittäisiin hakusanoihin. Kun Siri saa konepeltinsä alle Chat GPT:n, pystyy poika juttelemalla käyttämään puhelinta ja sen sovelluksia ihan uusin tavoin.

Kirjoittaja on HS:n Lasten uutisten toimittaja.