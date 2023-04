Minulla vaihtuu lumisateen takia pyörä autoon tai junaan, aika monelle pyry tarkoittaa parin päivän vaaraa tai jopa eristäytymistä kotiin, kirjoittaa HS:n journalistinen kehitysjohtaja Esa Mäkinen.

Varma kevään merkki saapui keskiviikkona: sain polkupyörän nastarenkaat vaihdettua kesärenkaiksi. Tästä alkaa työmatka­pyöräilyn iloa ja positiivisuutta henkivä aika: aurinkolasit päähän ja tolkuton talvivaate­säätö vaihtuu t-paitaan ja shortseihin. Tämä on vuoden­kierrossa melkein yhtä tärkeä etappi kuin suvivirsi koululaiselle.

Tähän talveen asti ajattelin, että työmatkapyöräily on lähinnä pukeutumisongelma. Kovimmillakin pakkasilla pärjää, kun vetää riittävästi vaatetta niskaan. Ja jos rupeaa säätä varomaan, sitä saa olla koko ajan varomassa.

Tänä talvena tajusin, että talvipyöräilyä estää eniten huono auraus. Kaupungin mukaan pääradan varressa kulkevan pyörätien pitäisi olla harjasuolattu ja parhaiten hoidettu koko Helsingissä. Todellisuudessa se oli koko talven polanteista jäätikköä, jossa ainoastaan Töölönlahden ympäristö oli kunnolla hoidettua.

Helsinki julistaa ohjelmissaan olevansa ympärivuotisen pyöräilyn kaupunki. Todellisuus on siitä kaukana. Tänä talvena ensi kertaa päätin, että lumisateen jälkeen en pyöräile. Kaatumisen ja loukkaantumisen riski oli liian suuri.

Olen kateellinen oululaisille talvipyöräilijöille.

En tietenkään tiedä, miten hyvin Oulussa todella pidetään pyöräteistä huolta – en ole siellä pyöräillyt.

Mutta seuraamalla Oulun somekanavia ja Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tiliä meininki vaikuttaa kovin erilaiselta.

Oululaiset julkaisevat nopeutettuja videoita, joissa pyöräteitä kiillotetaan viimeisen päälle. Viestinnän sävy on onnistumisista iloitsemista.

Helsingin kaupunkiympäristö näyttää luopuneen aurauksesta valittajien pilkkaamisesta (ennen viesti oli ”Sinun kotikatusi aurataan viimeisenä”). Onhan sekin toki parannus.

” Olen kateellinen oululaisille talvipyöräilijöille.

Työmatkapyöräilijän huolet ovat pieniä, kun niitä vertaa huonojalkaisiin, kävelykepin käyttäjiin, rollaattorilla kulkeviin ja lastenrattaiden työntäjiin.

Minulla vaihtuu lumisateen takia pyörä autoon tai junaan, aika monelle pyry tarkoittaa parin päivän vaaraa tai jopa eristäytymistä kotiin.

Turussa ja Tukholmassa on pyöritelty ajatuksia feministisestä aurauksesta. Sen idea on, että autoilijoiden palvelun sijaan keskityttäisiinkin aurauksessa niiden ihmisten palvelemiseen, joiden on pakko liikkua kävelyteillä ja joiden liikkumisen lumisade estää.

Pääväyliä lienee tarpeen huoltaa jatkossakin nopeasti ja hyvin, mutta muuten priorisointia voisi rukata. Autolla on helpompi kulkea lumessa kuin rollaattorilla.

Kirjoittaja on HS:n journalistinen kehitysjohtaja.