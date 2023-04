Sote-alalla on opittava luottamaan rivityöntekijöihin

Hyvinvointialueiden työnantajien pitäisi vahvemmin tukea työntekijöiden mahdollisuuksia järjestää työnsä joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät organisoivat työnsä joustavasti ja asiakaslähtöisesti, jos organisaatio tarjoaa siihen edellytykset ja tuen.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeutuu töihin henkilöitä, joilla on vahva ammattietiikka sekä aito halu auttaa ja tukea asiakkaitaan. He haluavat järjestää palvelut asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti, koska he haluavat asiakkaan parasta.

Hyvinvointialueiden työnantajien pitäisi vahvemmin tukea näiden aidolla palolla työtään tekevien ihmisten mahdollisuuksia järjestää työnsä asiakaslähtöisesti. Tämä tarkoittaa vapautta rakentaa oma työkalenterinsa riittävän isojen liukumien puitteissa, tehdä joustavasti monipaikkaista työtä, tarjota joustavasti käytössä olevat tapaamistilat, valita kullekin asiakkaalle yksilökohtaisesti toimivimmat työmenetelmät, mahdollistaa työvälineiden hankkiminen ja järjestää (tai sallia) mahdollisuudet esimerkiksi pikaviestittelyyn asiakkaiden kanssa.

Julkisella puolella työlle luodaan turhan tiukkoja raameja ja ohjeistuksia työhön silloinkin, kun ne eivät palvele asiakastyön tekemistä. Sote-ala kaipaa luottamusta rivityöntekijöiden ammattitaitoon järjestää työnsä asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti.

Tällä luodaan palveluihin myös vaikuttavuutta, joka sote-palveluissa muodostuu muun muassa asiakaslähtöisistä ja oikea-aikaisista kohtaamisista. Lisäksi tällainen luottamus lisäisi parhaimmillaan työhyvinvointia ja siten henkilöstön pysyvyyttä.

Anni Pihlaja

sosiaalityöntekijä, Helsinki

