Tekoälychatit tulivat jo, mutta sääntely laahaa pahasti perässä.

Kävin hiljattain ensimmäisen arkipäiväisen, eli tylsän ja tarkoituksenmukaisen keskusteluni tekoäly Chat GPT:n kanssa. En siis tahtonut hämmästellä itse palvelua, vaan tehdä jotakin ihan muuta sen avulla.

Tässä tapauksessa päämääränäni oli kirjoittaa koodia Exceliin. Tekoälybotin rooliksi jäi tarjota tietämystään sellaisiin kohtiin koodia, jossa omani loppui kesken. Siinä työskennellessämme se myös opetti, selitti, analysoi ja purki osiin niitä ongelmia, joita sille selitin. Minulla oli kuulemma hyviä kysymyksiä. Kun tekoäly teki virheen, se sanoi olevansa kamalan pahoillaan.

Kuten monia muitakin, minua vaivaa epäilys, että olemme astumassa aikaan, jonka todellista luonnetta ei vielä voi tietää.

En usko lainkaan siihen, että tämä nykyinen puutarha-, koodi-, ja leivontabotti yhtäkkiä saavuttaa singulariteetin eli räjähdysmäisesti kiihtyvän evoluution ja alkaa jahdata ihmisiä maan alle kuin rottia. Uskon kuitenkin, että nyt kun tietoa leppoisasti jutustellen tarjoavan Chat GPT:n olemassaolo uhkaa yhtäkkiä esimerkiksi Googlen hakuihin perustuvaa liiketoimintaa, se johtaa raivoisaan kilpailuun.

Teknojätit alkavat tarjota meille ihmisille yhä hienompia käyttötapoja erilaisille tekoälyille. Ne tulevat yleistymään salamavauhtia.

Nelikymppisenä boomerina en silti osaa edes arvata enää, mihin tämä kaikki johtaa. Esimerkiksi Tiktokin ja Instagramin kanssa teinien sielusta kilpaileva Snapchat on lanseerannut näille oman chattibottikaverin. Toisin kuin mäntit luokkakaverit tai etäiset ihastukset, se ei ole koskaan haastava. Se on aina odottamassa, aina valmiina ja aina hyvällä tuulella. Onko tällainen ok?

” Saako koodi tekeytyä ihmiseksi?

Epäilen, ettei meillä suomalaisilla ole juurikaan sanottavaa siihen, millä periaatteilla tai lainalaisuuksilla tämä kaikki tulee tapahtumaan. Onneksi olemme osa EU:ta. Voimme edes Saksan selän takaa huudella omiakin epäilyksiämme amerikkalaisten tekoälytehtaiden hurjimmista visioista.

Mutta sitä ennen meidän pitäisi sopia niistä keskenämme: sopiiko meille, että kasvomme tunnistetaan jokaisesta kuvasta, jossa internetissä vilahdamme? Saako Whatsappin ääniviesteihin nauhoittamamme puheäänen tallentaa ja mallintaa? Entä imitoida persoonamme ryhmächattiviestien perusteella? Saako koodi ylipäänsä tekeytyä ihmiseksi? Saako lapsillemme luoda chattisovellukseen kaverin, joka kuulostaa ja tuntuu kyllä kaverilta, mutta jonka todelliset motiivit päättää markkinointiosasto?

Kirjoittaja on HS:n podcast-tuottaja.