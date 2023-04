Jos kerran päivällisviinin voi ostaa lähi-Alkosta samalla kauppareissulla kuin muutkin päivällisen ainekset, miksi myyntiä pitäisi laajentaa ruokakaupan puolelle?

Aloittava hallitus ottanee pöydälleen myös viinien myynnin laajentamisen ruokakauppoihin. Puolueista asiaa piti esillä vaalikampanjassaan kokoomus, joka nousi vaaleissa suurimmaksi puolueeksi.

Tukea kokoomus sai Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY), joka sekin kampanjoi asialla näyttävästi. PTY vetosi kyselyihin, joiden mukaan peräti 65 prosenttia suomalaisista halusi viinit ruokakauppojen hyllyille.

Myös Kaupan liitto on aktivoitunut asiassa. Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n kysely taas päätyi päinvastaiseen tulokseen: nykyinen Alkon myymäläverkosto on useimmille aivan riittävä. Kyselytutkimuksissa saa oikein asetetuilla kysymyksillä sellaisia vastauksia kuin haluaa.

Kokoomuksen kampanjointi sopii puolueen markkinatalousmyönteiseen linjaan. PTY:n tai Kaupan liiton motiiveja ei tarvitse arvailla.

Viinien myynnin laajentamista taas vastustavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä muut sosiaali- ja terveysviranomaiset. Perustelut ovat sekä sosiaalisia että terveydellisiä, jopa kansanterveydellisiä.

Alkoholin kulutusta rajoittaa kaksi tekijää: saatavuus ja hinta. Jos jompaakumpaa väljennetään, näkyvät seuraukset ajan mittaan kansanterveydessä.

Tosin silloinkin, kun ruokakaupoissa myytävien alkoholijuomien ylärajaa nostettiin vuoden 2017–2018 vaihteessa 5,5 prosenttiin, peloteltiin alkoholihaittojen kasvulla. Tuhtien oluiden tai juomasekoitusten kulutus ei kuitenkaan räjähtänyt kasvuun.

Alko on yrittänyt jarruttaa markkinaosuutensa väistämätöntä supistumista. Nykyisin kaikissa suurissa ja vähän pienemmissäkin kauppakeskuksissa on myös Alko. Jos kerran päivällisviinin voi ostaa samalla kauppareissulla kuin muutkin päivällisen ainekset, miksi myyntiä pitäisi laajentaa ruokakaupan puolelle?

Eräänkin helsinkiläisen ruokakaupan sisäänkäynnillä on juliste, jossa toivotetaan viinit tervetulleiksi ruokakauppaan. Julisteen kohdalta on Alkoon yhtä lyhyt matka kuin ruokakauppaan.

Suurin osa Alkon viinivalikoimista on tilattavissa internetin kautta omaan lähi-Alkoon. Niillä syrjäseuduilla, joilla Alkon myymälää ei ole, on luovutuspisteitä esimerkiksi ruokakaupan yhteydessä. Koko Suomi on siis suurin piirtein yhtäläisten palveluiden piirissä.

Mikäli viinien myynti vapautettaisiin ruokakauppoihin, heikkenisi Alkon markkinatilanne dramaattisesti: myymäläverkosto harvenisi, ja ennen pitkää myös Alkon ihailtavan laaja valikoima supistuisi. Aikaa myöten Alkon monopolia olisivat vain väkevät, ja kohta sen jälkeen eivät enää nekään.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.