On arveluttavaa lähteä hakemaan Suomen Nato-politiikkaan linjauksia ”kumpujen yöstä”, varsinkaan laittomista hyökkäyssodista.

Suomi on nyt Naton jäsen, ja sen siunauksellisuudesta lienee itse kullakin oikeus olla mitä mieltä haluaa. On kuitenkin syytä muistaa, että kyseessä on puolustusliitto. Tämä tuli mieleen Juhani Partasen kirjoituksesta (Mielipide 6.4.), jossa hän siteerasi Porrassalmen vuoden 1789 taistelun muistomerkkien tekstiä.

Kyseinen taistelu on osa silloisen kuninkaamme Kustaa III:n vuonna 1788 laittomasti aloittamaa hyökkäyssotaa Venäjää vastaan. Taistelu päättyi Ruotsin armeijan voittoon. Tuossa sodassa voittoja saavuttivat vaihtelevasti molemmat osapuolet, eivät kuitenkaan ratkaisevia.

Rauha tehtiin elokuussa 1790 ilman rajojen siirtelyä. Kustaan kannalta tämä oli tappio, koska hän oli nimenomaan halunnut vallata takaisin aiemmissa sodissa Venäjälle menetettyjä alueita.

Porrassalmen muistomerkki pystytettiin vuonna 1923. Se ei suinkaan ole ainoa lajissaan. Jostakin syystä hallitsevat piirimme sata vuotta sitten näkivät tarpeelliseksi rakentaa maallemme sotaista historiaa myös tällä tavalla. Kun ainoa ”oma” sotamme sattui olemaan vähemmän kunniakas sisällissota, sankaritöiden löytämiseksi oli pakko tyytyä Ruotsin käymiin sotiin.

Ruotsi tosin häivytettiin mahdollisimman huolellisesti esittämällä nykyisen Suomen alueelta kootut Ruotsin joukot ”Suomen armeijana”. Niinpä Porrassalmenkin monumenttia koristavat Suomen vaakuna ja Savon jousi sekä paatoksellinen teksti ”vartiopaikkoineen” suomeksi.

Muistomerkit kuvastavat tietenkin aikansa ajattelutapaa, ja olkoon niin.

Minusta on kuitenkin arveluttavaa lähteä hakemaan Suomen Nato-politiikkaan linjauksia ”kumpujen yöstä”, varsinkaan laittomista hyökkäyssodista. Sellaisista meillä on aivan liian tuore kammottava esimerkki.

Jouko Törmä

Helsinki

