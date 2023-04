Huumeiden käyttäjät altistuvat hengenvaarallisille ja invaliditeettia aiheuttaville bakteeri-infektioille, kun he pistävät esimerkiksi likaisissa wc-tiloissa.

Huumeiden käyttöhuoneet nousivat jälleen julkiseen keskusteluun eduskuntavaalien yhteydessä. Keskusteluissa on pohdittu esimerkiksi sitä, voidaanko käyttöhuoneilla ehkäistä yliannostuskuolemia tai saadaanko käyttöhuoneiden avulla päihderiippuvaiset ja neulat pois julkisista tiloista.

Aiheeseen liittyy harmillisen paljon tunnepohjaista latautumista. Haluaisin tuoda esiin huumeiden käytön niitä puolia, jotka eivät näy sairaaloiden seinien ulkopuolelle, mutta jotka varmasti koskettavat useita omaisia ja myös kaikkia veronmaksajia.

Olen yli viiden vuoden ajan plastiikkakirurgiksi erikoistuessani hoitanut huumeriippuvaisten pistosinfektioita useammin kuin pystyn muistamaan. Kahden viime vuoden aikana hoidon tarve Hus-alueella plastiikkakirurgialla on ollut viikoittaista ellei päivittäistä. Etenkin plastiikkakirurgit ja käsikirurgit hoitavat pistosinfektioita runsaasti, mutta useat muutkin erikoisalat kamppailevat vaikeiden pistokomplikaatioiden kanssa. Nämä komplikaatiot olisivat ehkäistävissä.

Huumeiden käyttäjät altistuvat hengenvaarallisille ja invaliditeettia aiheuttaville bakteeri-infektioille, kun he pistävät esimerkiksi likaisissa wc-tiloissa. Lisäksi pimeässä pistäminen ohi suonen on tavallista, mikä voi lisätä infektion riskiä.

Pistokomplikaatiot johtavat isoihin leikkauksiin, koska infektiot voivat aiheuttaa esimerkiksi nopeasti etenevän kuoliota aiheuttavan kalvotulehduksen (nekrotisoiva faskiitti). Yksi leikkaus ei koskaan riitä potilaalle, koska leikkaushaavat täytyy alkuvaiheessa jättää auki. Ensin kudosta joudutaan tilanteen mukaan poistamaan runsaasti, eikä ole tavatonta joutua amputaatioon. Haavat suljetaan erillisessä leikkauksessa vasta tulehduksen rauhoituttua. Useat leikkaukset kuormittavat sairaaloita. Hoitojaksot ovat pitkiä, ja sepsistasoiset bakteeri-infektiot johtavat tehohoidon tarpeeseen säännöllisesti.

” Yhteiskunnan tehtävä on auttaa riippuvuussairaita.

Huumeiden käyttöön liittyvä sairaalahoidon tarve on kasvanut selvästi, ja asiaan voi puuttua. On mahdollista, että käyttöhuoneet maksavat itsensä takaisin pelkästään infektiohaittojen vähenemisen kautta. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat tuhansissa euroissa jokaista pistosinfektiota kohden. Ainakin Kanadasta, Australiasta ja Espanjasta on julkaistu tieteellistä tutkimusta käyttöhuoneiden haittoja vähentävästä vaikutuksesta. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee käyttöhuoneiden avaamista.

Pistosinfektioita voi vähentää helposti hygieenisemmän käyttöympäristön kautta: käsienpesumahdollisuus, puhdistusliinat, riittävä valaistus ja puhtaat välineet ovat tärkeitä haittojen vähentämisessä. Tietysti päihdepalveluiden ja korvaushoidon piiriin ohjaaminen onnistuu myös helpommin käyttöhuoneiden kautta. Valitettavasti huumeiden käyttöä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Yhteiskunnan tehtävä on auttaa riippuvuussairaita ja pyrkiä vähentämään huumeiden käyttöön liittyviä lieveilmiöitä, joista pistosinfektiot ovat vain yksi.

Lopuksi haluan muistuttaa ajasta, jolloin bakteerien yhteyttä infektiosairauksiin ei ymmärretty. 1800-luvulla synnytysten jälkeinen äitikuolleisuus oli korkea, kun kätilöt ja lääkärit eivät pesseet käsiään synnytysten välissä. On valitettavaa, että riittävä hygienia ei ole vieläkään kaikille mahdollista, edes Suomessa. Kuinka kallista hintaa olemme valmiita maksamaan ehkäistävissä olevista infektioista?

Toni Seppälä

plastiikkakirurgiaan erikoistuva lääkäri

Helsinki

