Pääkaupunkiseudulla on pula tanssipaikoista.

Samu Haber toivoo Hanasaaren voimalan tiloja kulttuurikäyttöön ja esimerkiksi konserttipaikaksi (HS Mielipide 6.4.).

Niin nuorilla kuin meillä varttuneimmillakin on tarve harjoittaa liikkumista tanssin tahtiin, jotta tanssitaito ei unohtuisi. Me tavalliset lavatanssijat haluamme tanssia vuoden ympäri myös pääkaupunkiseudulla. Nyt kierrämme kesäisin lavoja eri puolilla Suomea. Talvisaikaan tanssipaikkoja on tulevaisuudessa vähemmän. Lohjalla sijaitseva Tanhuhovi järjestää viimeiset tanssit 29. huhtikuuta, ja sitten on viimeiset valssit tanssittu. Parin vuoden kuluttua kuulemma myös Ruusulinnan tanssit ovat ohi Nurmijärvellä. Entä sen jälkeen?

Hyvinvointialueet voisivat panna sambaksi ja miettiä asiaa, koska tanssi on erinomainen liikuntamuoto kaikille, vuodenajoista ja iästä riippumatta. Tango, rumba ja humppa sopivat kaikki, kunhan vain paikka on riittävän iso ja parkkipaikkoja on riittävästi. Hiljainen kylätie on ihana tanssia, mutta kyllä reipas foksi, kuten Kun kellohame heilahtaa, tai kunnon rock’n’roll saa vanhemmankin panemaan jalalla koreasti.

Carina Sivén

tanssihullu, Kirkkonummi

