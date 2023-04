Yksityiset yritykset sopivat pysäköinninvalvontaan erinomaisesti.

Marko Lyijynen (HS Mielipide 7.4.) mustamaalasi yksityistä pysäköinninvalvontaa, antaen ymmärtää, että kyse on laajasti koetusta ongelmasta.

Yksityisen pysäköinninvalvonnan kokee ongelmaksi pieni mutta sitäkin äänekkäämpi joukko. Mielenkiintoinen tutkimuksen aihe olisi se, keille valvontamaksut osuvat ja onko samoilla henkilöillä esimerkiksi ylinopeusrikkeitä keskimääräistä enemmän.

Väärin pysäköintiä ilmenee jatkuvasti jalkakäytävillä, kauppojen edustoilla, pelastusteillä ja liikkumisesteisille varatuilla autopaikoilla. Väärin pysäköinti voi pahimmillaan vaarantaa ihmishengen. Joka tapauksessa pysäköinninvalvontaa pitää ennemminkin lisätä kuin vähentää.

Kenen pysäköinninvalvontaa pitää sitten tehdä? Julkisen sektorin on keskityttävä sote-palveluihin, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Henkilö- ja talousresurssit huomioiden muita toimintoja on ohjattava yksityissektorin tehtäväksi. Pysäköinninvalvontaan yksityiset yritykset sopivat erinomaisesti. Toki on syytä selvittää, onko valvontamaksujen reklamaatioiden käsittelyssä korjattavaa.

Risto Lilja

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.