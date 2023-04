Valinta kieltää tietojen luovutus voi olla kohtalokasta esimerkiksi mökkipaikkakunnalla sairastuessa.

Helsingin Sanomien kirjoitus Kanta-potilastiedon arkistosta (11.4.) oli sävyltään todennäköisesti turhaa huolestumista aiheuttava, ja se voi johtaa pahimmillaan tarpeettomiin sekä oman terveyden ja edun vastaisiin tietojen luovutuskieltoihin.

Sote-uudistuksen myötä meidän kaikkien tulisi kuitata Kanta-informointi saaduksi, jotta julkisen terveydenhuollon ammattilaiset voivat katsoa eri rekistereissä olevia potilastietoja, esimerkiksi oman terveysaseman tietoja, kun on tehty lähete erikoissairaanhoitoon. Aktiivinen luovutuslupa täytyy antaa tietojen luovuttamiseksi myös muille hyvinvointialueille tai julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä. Kanta-informoinnin kuittaamisen yhteydessä voi tehdä myös luovutuskieltoja, joihin HS:n juttu keskittyi. Kanta-informoinnin saamisen kuittaus on terveydenhuollon kannalta tärkein toimi, jonka olisi toivonut välittyvän kirjoituksesta lukijoille.

Kanta-informaatio itsessään on monimutkainen. Se sisältää sekä potilastietojen käytön asuinalueen julkisen terveydenhuollon toimijoiden välillä että aktiivisen luvan antamisen julkisen ja yksityisen terveydenhuollon tietojen välillä sekä – toivottavasti – vain harkiten tehdyn valinnan kieltää tietojen luovutus jopa henkeä uhkaavassa tilanteessa oman hyvinvointialueen ulkopuolelle. Tämä voi olla kohtalokasta esimerkiksi mökkipaikkakunnalla sairastuessa. Tietojen käyttäminen hoitokontaktissa edellyttää, että Kanta-informaatio on kuitattu, mutta niitä katsotaan vain, kun se on hoidon kannalta tarpeellista.

Aiheettomat kiellot heikentävät ja hidastavat tiedonkulkua sekä erikoissairaanhoidon tarpeen arviointia. Ne syövät myös lääkärin vastaanottoaikaa potilaan tutkimiselta, puhumattakaan päivystys- ja hätätilanteiden hoidossa katveeseen jäävän tiedon aiheuttamasta riskistä. Lääketieteellinen päätöksenteko kärsii, ja potilas saattaa altistua hyödyttömille tutkimuksille ja sopimattomille lääkityksille. Myös aika tarpeellisiin tutkimuksiin ja hoitoihin pääsyyn voi pitkittyä. Odotusaulassa tehtävän kieltojen purun pitäisi tallentua heti Omakantaan, mutta pikaisesta näkymisestä ammattilaisille ei ole varmuutta, ja etukäteen tietoihin perehtymisen etu menetetään varmuudella.

Toivomme, että alueemme asukkaat kuittaavat Kanta-informoinnin ja harkitsevat tarkkaan tietojensa oman alueen ulkopuolelle tehdyn luovutuskiellon seuraukset. Tiedonkulun salliminen on yksittäiselle ihmiselle hänen sairastuessaan hyödyllisempää kuin HS:n kirjoituksessa esitetyt erilaiset tiedonkulun rajausmallit.

Tiina Sairanen

neurologian ylilääkäri

Sari Atula

poliklinikan ylilääkäri

Hus neurologia

