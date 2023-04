Intellektuellit ovat monissa maissa leimautuneet lähinnä vasemmistoon. Eduskuntavaalien yhteydessä vaikutti kuitenkin siltä, että oikealta voi nousta uuden tyypin älyköitä.

Intellektuellin käsite hahmottui 1700-luvun Ranskassa, selvimmin isoa tietosanakirjaa luoneessa ensyklopedistien ryhmässä. Poliittisesta ja rahavallasta riippumaton, vallanpitäjille kriittinen älykkö, joka ruotii suuria kysymyksiä ja puolustaa yhteisiä arvoja eikä vain erityisintressejä.

Tuolta pohjalta intellektuellit ovat monissa maissa leimautuneet lähinnä vasemmistoon.

Suomessa poliittisena alustana oli kuitenkin suomalaisuusliike, jonka perustaja J. V. Snellman oli näillä perillä ensimmäinen ja paras julkinen intellektuelli. Rooli toki muuttui, kun hän nousi senaattorina valtaan.

Suomalaisuusliikkeen ja vuoden 1918 sisällissodan pohjalta dominoi oikeiston ja valtion intellektuellien traditio, jossa enemmän puolusteltiin kuin arvosteltiin vallanpitäjiä.

Asetelma kääntyi 1960- ja 1970-luvuilla, kun akateemista ja muuta sivistyneistöä liikkui vasempaan, lipunkantajina vaikkapa Antti Eskola tai Marja-Leena Mikkola.

Nyt on jo pitkään näyttänyt siltä, ettei merkittäviä oikeistointellektuelleja juuri nouse esiin. No, oli sentään Max Jakobson, jonka analyyttista kykyä on vuoden mittaan usein kaivannut.

Sivistysporvari on jo uhanalainen laji. Nyt arvostusta saa yrittäjä, ja piakkoin kai taas upseeri. Ilmapiirin muutoksesta puhuu vihreän ehdokkaan titteli vaalipäivän mainoksessa: reservin kapteeni.

Eduskuntavaalien yhteydessä vaikutti kuitenkin siltä, että oikealta voi nousta uuden tyypin älyköitä. Useilla on ristiriitaista aatetaustaa, mikä parhaimmillaan voi auttaa punnitsemaan asioita eri kulmista. Yksi on radikaalin punapapin poika, toinen oli itse nuorena taistolainen, kolmas eli Teemu Keskisarja on sukuperältään suorastaan Skp:n vanhastalinistisesta ytimestä.

Samankaltaisia pohjia oli useilla kylmän sodan oikeistointellektuelleilla, etenkin Yhdysvalloissa.

Ongelmaksi voi muodostua suhde populismiin. En seurannut Keskisarjan kampanjaa kovin tarkkaan, mutta vaikutelmaksi jäi tietty juntahtavuus. Ehdokas ei ylvästellyt tutkinnoillaan eikä tutkimuksillaan. Älli näkyi siinä, että osasi laskea, mikä vaaleissa puree.

Toisaalta intellektuellina voi menestyä noissakin riveissä, kuten Jussi Halla-aho on näyttänyt. Hänen kirjoitussarjansa on Scripta, varsin yleinen otsikkosanana tiedesarjoissa; alaotsikon ”Kirjoituksia uppoavasta lännestä” voi lukea viittauksena Oswald Spenglerin klassikkoon Länsimaiden perikato (1918–1920).

Scriptan logokuvassa on kirkko, kirjoittajalla on lempinimenä Mestari, sama kuin opetuslapsilla Jeesuksesta. Populismissa tarvitaan sanoittaja, jota voi katsoa ylöspäin ja pitää fiksumpana kuin itseään.

Ellei viittailuissa kristinuskoon piile jumalanpilkka, ne voi nähdä messianismina, jota 1800-luvulla kantoi erityisesti puolalainen älymystö, intelligencja. Puola oli kansojen Kristus, joka kärsii toistenkin puolesta. Tämä on slavistille varmasti tuttua.

Voi kuitenkin huomauttaa, ettei intellektuellin kuulu ajaa ihmisvihan tunteita eikä flirttailla väkivallan käytön tai rasismin kanssa (jonka Spengler muuten tuomitsi ja sai kirjansa kielletyksi natsi-Saksassa).

Ei tosiaan pitäisi, mutta käytännössä älyn aseita on usein käytetty negatiiviseen politiikkaan, pelkojen ja epäluulon lietsontaan.

Intellektuellille ei oikein istu yhden ja saman agendan jumputus. Vaihtelevat näkökulmat ja pohjimmainen liberalismi ovat uskottavampia.

Kommunisteilla oli sodan jälkeen kiistaa kansallisesta linjasta, vastapuolina Raoul Palmgren ja Armas Äikiä, joka arveli olevansa runoilija. Intellektuellina Palmgren pesi Neuvostoliiton entisen radioäänen 6–0, mutta sai lähtöpassit puolueesta.

Intellektuellien menestys politiikassa ei ole ollut kaksinen, vaikka muuan vanha Erkki on pärjännyt. Jos oikealla on kutsumusta siihen rooliin, vastaan varauksista huolimatta otsikon kysymykseen päättävästi: pitää voida olla.

Kirjoittaja on poliittisen historian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa.